Las cinco noticias más importantes de este jueves 31 de mayo

El apoyo del PNV a la moción de censura acaba con el Gobierno de Rajoy

El Partido Nacionalista Vasco votará a favor de la investidura de Pedro Sánchez, por lo que al socialista ya le saldrán los números y Mariano Rajoy será este viernes el primer presidente de la democracia que no superará una moción de censura.

El Gobierno y el PP zanjan los rumores de dimisión: Rajoy acudirá este viernes al Congreso a votar la moción de censura que supondrá su relevo por Sánchez

La única posibilidad de que la moción de censura no se vote es que Mariano Rajoy presentara antes su dimisión, pero desde el Gobierno se garantiza que eso no va a ocurrir. María Dolores de Cospedal ha subrayado que no se ganaría nada con la dimisión porque no hay motivos para ello y se podría interpretar como la asunción de una culpa.

Así fue la salida de Mariano Rajoy del restaurante donde permaneció más de ocho horas mientras se debatía la moción de censura

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha permanecido toda la tarde en un restaurante tras conocerse que el PNV daría al PSOE el apoyo necesario para aprobar la moción de censura. A lo largo de la tarde varios ministros y otros miembros de su Gabinete han pasado por el restaurante ubicado en la madrileña calle de Alcalá.

Libertad provisional para Rosalía Iglesias tras depositar la fianza de 200.000 euros impuesta por el juez

La mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, saldrá de la prisión de Soto del Real tras haber reunido la fianza de 200.000 euros.

Zidane anuncia su marcha del Real Madrid: "Este equipo necesita un cambio para seguir ganando"

Después de conseguir su tercera Champions en dos años y medio como entrenador blanco, Zinedine Zidane ha anunciado ante los medios su decisión de abandonar el Real Madrid.