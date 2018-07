Las cinco noticias más importantes de este jueves 11 de enero

Forn y los Jordis terminan sus declaraciones en el Supremo y renuncian a la vía unilateral

Forn, Sànchez y Cuixart han renunciado expresamente a la vía unilateral hacia la independencia de Cataluña y han reconocido que hubo actuaciones contra la ley en el procés hacia la Declaración Unilateral de Independencia y en el referéndum del 1-O.

Carme Forcadell renuncia a volver a presidir el Parlament : "El nuevo momento político necesita una persona libre de procesos judiciales"

Carme Forcadell ha anunciado que no se postulará para repetir como presidenta de esta Cámara. "Considero que He cerrado un ciclo", ha dicho Forcadell para explicar que en su opinión y debido al "nuevo momento político" se necesita a " una persona libre de procesos judiciales. He cumplido los principales retos que me marqué al asumir la presidencia".

La autopsia de Diana Quer confirma que murió estrangulada y no atropellada

El informe preliminar de la autopsia precisa que el cuerpo no presenta lesiones traumáticas compatibles con un atropello y no ha podido determinar de momento si Diana Quer fue agredida sexualmente, para lo que se esperan otras pruebas de laboratorio.

España supera a EEUU en llegada de turistas y nos convertimos en el segundo país con más visitas de extranjeros

España es el segundo país del mundo en visitas de extranjeros, después de Francia. En 2017 nos visitaron 82 millones de personas y la comunidad que más turistas recibe es Cataluña.

España bate su propio récord en donación y trasplantes de órganos y sigue como líder mundial durante 26 años consecutivos

Los datos suponen que en 2017 cada día seis personas han donado sus órganos y se han realizado 14 trasplantes. El pasado año se realizaron un total de 140 trasplantes infantiles y se han registrado máximos de actividad en toda la historia de la ONT en trasplante renal, hepático y pulmonar y, en general, ha subido en todos los tipos, salvo en el de páncreas, que ha bajado.