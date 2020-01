Carme Forcadell renuncia a volver a presidir el Parlament : "El nuevo momento político necesita una persona libre de procesos judiciales"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha anunciado que no repetirá en el cargo en la nueva legislatura tras las elecciones del 21 de diciembre. Forcadell ha explicado que su renuncia a repetir en el cargo obedece a que el "nuevo momento político requiere una nueva figura libre de procesos judiciales", y ha defendido su labor de permitir "todo debate parlamentario" y "sin censura". "Puedo decir orgullosa que no nos hemos doblegado, no hemos cedido y nos hemos mantenido firmes en nuestro deber de garantizar debate parlamentario".

Forcadell que mantiene su escaño de diputada ha acusado que "la constante judicialización de la política y por la incapacidad del Gobierno español de apostar por el diálogo" han hecho que su principal reto en la legislatura "haya sido garantizar la soberanía del Parlament".

"Personalmente he actuado siempre por la libertad de expresión de diputados y diputadas de esta Camara. Estoy convencida de haber obrado como corresponde a las responsabilidades de mi cargo y de haber dado la idea de que en un Parlamento se debe poder hablar de todo. Si abrimos la puerta a la censura no la podremos cerrar más."

Evitando contestar sobre quién puede ser el nuevo presidente de la Cámara ha asegurado que ha de ser "cualquiera que quiera defender su soberanía". Forcadell ha definido la legislatura como "de alto voltaje político y de una gran polarización".

La hasta ahora presidenta del Parlament ha terminado su rueda de prensa explicando que comienza "un nuevo camino de diputada, con una responsabilidad diferente, pero con la misma voluntad de servicio público". Además, se ha mostrado "agradecida de haber presidido el Parlament de mi país. No abandono la política y seguire trabajando por un país mejor mas libre que estoy segura que entre todos conseguiremos".