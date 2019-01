Las cinco noticias más importantes de este domingo 13 de enero

Tratan de rescatar a un niño de dos años que ha caído en un pozo de unos 150 metros de profundidad en Málaga

El pozo tiene apenas 40 centímetros de diámetro y unos 150 metros de profundidad. Los expertos prefieren no perforar para no dañarle en caso de que caigan cascotes. Los servicios de emergencias trabajan contrarreloj y continuarán allí durante toda la noche.

La madre de Laura, fallecida en la explosión de París: "Tardan diez días en traer el cuerpo, pero me gustaría estar con ella antes"

Destrozada, Dolores Nombela ha hablado con las cámaras de Antena 3 Noticias: "Me quedo con todo lo bueno que he tenido con ella. No te puedo decir más".

Detenido el marido de la mujer desaparecida en Lanzarote

La casa en la que ambos convivían permanece precintada por la Guardia Civil, tras ser registrada. El solar cercano a la vivienda también ha sido rastreado en busca de posibles pistas sobre el paradero de la mujer.

Casado defiende las candidaturas de Madrid como "esencia pata negra" del PP

Pablo Casado también ha reivindicado "la escuela de pico y pala" de Esperanza Aguirre y la labor de Cristina Cifuentes.

La hermana de la mujer asesinada en Fuengirola: "Su hijo de 16 años vio como su madre era acuchillada"

Leonor, de 47 años murió acuchillada en presencia de su hijo. Su expareja ha sido detenido acusado del homicidio y cientos de personas se han concentrado hoy en memoria de la víctima. La hermana de la víctima asegura que no fue un impulso y que Leonor había contado a la familia el fuerte carácter del agresor.