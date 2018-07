El Toyota de Fernando Alonso marca el mejor tiempo en la primera sesión de clasificación de las 24 horas de Le Mans

El Toyota TS050 Hybrid del equipo de Fernando Alonso ha sido el más rápido en la primera sesión de entrenamientos clasificatorios de las 24 horas de Le Mans, segunda prueba puntuable para el mundial de resistencia, que se ha celebrado hasta esta medianoche en el Circuito de la Sarthe.

En la primera sesión de dos horas nocturnas, el Toyota número 8 (#8) ha llegado a la media noche con un mejor registro de 3:17.270, obtenido por el japonés Kazuki Nakajima cuando completó la segunda de las 31 vueltas que ha dado este prototipo, de la categoría LMP1.

Eyes wide open and full concentration through the darkness. @Toyota_Hybrid @alo_oficial #LeMans24 #WEC pic.twitter.com/VNFkxaF1hw