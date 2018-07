Se cumplen 24 años del accidente mortal de Ayrton Senna en el GP San Marino

1 de mayo. Día del Trabajo. Y para todos los amantes de la Fórmula 1 una fecha trágica. Y es que hace 24 años, el 1 de mayo de 1994, perdía la vida en el circuito de Imola Ayrton Senna.

Ese día el piloto brasileño se estrelló a a más de 200 km/h contra el muro de cemento de la curva de Tamburello durante el GP de San Marino. El impacto del Williams-Renault FW16 contra el muro fue muy violento y allí perdió la vida Senna.

La temporada no había comenzado bien para el brasileño, que había sumado dos abandonos en Brasil y Japón. Senna buscaba a los mandos del FW16 su cuarto mundial de F1, tras los ganados en 1988, 1990 y 1991.

24 years ago we lost a racing icon, champion and friend. Always remembered, forever in our hearts. #SempreSenna 🇧🇷 pic.twitter.com/hf4TLUJG4j