Rosberg manda en los Libres 3 de México con Sainz octavo y Alonso 15º

Vaya señoras piedras que ha traído Pirelli en el primer GP de México después de más de 20 años. Los Libres 3 han servido para hacer ver que los neumáticos no tendrán problema alguno de desgaste y de hecho la mayor dificultad será darles temperatura. Con el asfalto cada vez con más 'grip', Nico Rosberg ha vuelto a ser el más rápido en una sesión de ensayos con un 1:21:083, con diferencia el mejor crono del fin de semana.



Y lo ha sido en su enésima vuelta de neumático... blando. Cuantos más giros, más rendimiento podían sacar algunos a sus ruedas. La degradación de la goma con la franja amarilla es escasísima y muchos, como Ricciardo, marcaban su mejor crono en el séptimo intento. A la primera, imposible sacar lo mejor de los Pirelli, y eso lo interpretó a la perfección un Rosberg que mejoraba y mejoraba sus registros conforme más estaba en el asfalto.



Morado era el color de sus sectores con cuatro vueltas en su haber. Pero tendrá que andarse con ojo para la clasificación porque Red Bull y Ferrari aprietan, aunque falta por ver qué le ha pasado a Kimi Raikkonen con un monoplaza echando fuego. Problemas de motor que puede dejar al finlandés K.O. antes de empezar, pero mucho cuidado con Ricciardo y con Daniil Kvyat, más aún si cae agua durante la lucha por la pole.



Mirando al cielo en McLaren-Honda

Podría ser que lloviera, algo que se espera para justo antes de que comience la clasificación. Eso daría opciones para ver a alguno de los dos McLaren-Honda en Q3, aunque a saber cómo va el coche de un Jenson Button que no ha rodado apenas vueltas en el Hermanos Rodríguez. En cuanto a Alonso, lo tendrá complicado también, como siempre, pero en los Libres 2 ya demostró que sí es posible sacar algo de jugo al coche en condiciones desfavorables de pista.



Vamos, cuando el resto puede tener problemas para exhibir mayor potencia de motor, algo que Honda sigue sin tener claro cómo funciona. Las velocidades punta que alcanzan los coches de Woking es infinitamente inferior a la de los Mercedes y los Ferrari, y lo mismo pueden decir los Toro Rosso. Renault también da poca 'chicha' a sus monoplazas pertinentes, pero eso no fue inconveniente para que Carlos Sainz se colocara octavo.



Hamilton mira tranquilo el resto de batallas

En tiempos de Q3. En tiempos similares a los de Max Verstappen, que protagonizó varios sustos de la sesión al tener varios 'casis' para irse contra los muros. Eso supondría quedarse fuera de clasificación, y viendo cómo está la pista y que puede que llueva no será raro ver algún fallo. La emoción, por la zona media y por la medalla de plata del Mundial, continúa. Hamilton, el tricampeón, está totalmente tranquilo desde su privilegiada posición.