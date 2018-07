Hamilton: "Sientes un orgullo increíble en lo alto del podio"

Victoria y total dominio de principio a fin de Lewis Hamilton en Italia. El británico, ya lejos de toda sospecha de sanción por la presión de sus neumáticos, ha sumado unos jugosos 25 puntos por los cero de Nico Rosberg, que rompió motor, lo que le deja en una situación privilegiada en la recta final del Mundial al ser líder con 53 puntos más que su compañero de Mercedes.



"Todo el fin de semana ha sido fantástico. Sencillamente. Ha sido un fin de semana perfecto, no sé si alguna vez he tenido uno así. Es un circuito especial para mí, bueno, creo que lo es para todo el mundo", dijo Lewis.



El bicampeón reconoce no tener palabras para explitar lo que sintió en el cajón transalpino: "Cuando estás en lo alto del podio sientes un orgullo increíble y te sientes increíblemente orgulloso de estar entre los más grandes que han estado ahí arriba".