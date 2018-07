Hamilton gana en Italia y vuela hacia el tricampeonato de la Fórmula 1

Le faltó bajarse del coche. Eso le faltó. Sólo así quizá hubiera habido igualdad entre Hamilton y el resto del mundo en la carrera de Italia. Lewis no tuvo rival, no está teniendo apenas rival en todo el Mundial. En Monza tampoco lo tuvo. Desde el comienzo hasta el final, así fue su dominio. Así fue cómo se hizo con un triunfo, con otro triunfo, que le hace estar cada vez más cerca del tan ansiado tricampeonato del mundo.



Ningún problema tuvo en clavar su bandera en el Templo de la Velocidad. Porque fue el más rápido. Porque fue el mejor. Porque está siendo el mejor. Hamilton, esta vez, no falló en la salida. Y no sólo no falló, sino que por su retrovisor vio cómo Raikkonen se quedaba clavado y le hacía incluso un favor haciendo que Rosberg perdiera algo de tiempo. Tampoco lo habría necesitado, pues tal fue su superioridad que Vettel le perdió de vista en cinco vueltas.



Y cuando quedaban cuatro se permitía el lujo de seguir abriendo brecha. De seguir marcando territorio con incluso una vuelta rápida de carrera cuando ni lo necesitaba. El Mercedes está en otro mundo. Y más cuando es Hamilton quien lo conduce. Todo le sale bien, pues cuando restaban un par de vueltas Rosberg rompió motor, suma un cero y deja de estar en un podio completado por Vettel y Massa. Uno que viste de rojo, otro que vistió de rojo.



Alonso, otro abandono

El que también vistió de rojo cinco años no pudo terminar en Monza. Fernando Alonso volvió a padecer los males de ese motor Honda tan poco potente y la única batalla seria que mantuvo fue con Jenson Button. Bueno, ni tan siquiera se puede llamar batalla, pues cuando más cerca estaba tuvo que tomar el camino a boxes. Otro abandono más y las cosas en la casa de McLaren que parece que no avanzan por más que el Mundial continúa.



No hay mejoras. No hay avances. No hay buenas noticias. Sólo los Manor quedaron por detrás de Jenson Button, y eso para un equipo con el presupuesto que tiene McLaren, y con el renombre que tienen tanto ellos como Honda es imperdonable. Por más que Monza no sea la pista más adecuada para ellos por sus características.



Porque Renault, que estaba en las mismas, ha luchado. Porque Sainz, que tenía y tiene un déficit importante en su motor, ha rozado los puntos y a punto ha estado de entrar en ellos. Un stop & go de cinco segundos bien le pudo lastrar, pero en una prueba en la que no debían destacar, en la que Toro Rosso debía sufrir, el joven piloto ha hecho un carrerón espectacular. Mejor en ritmo que los dos Red Bull.