Hamilton repite como el más rápido en los Libres 3 del GP de Italia

Se acabaron las pruebas en el GP de Italia. Y como viene y venía siendo costumbre, Lewis Hamilton es el que más ha aprovechado los test y los ensayos sobre la pista. El británico ha completado el triplete de los Libres y ha sido de nuevo el más rápido de la última sesión con un 1:24.544. Ni siquiera el hecho de que la pista estuviera algo mojada por las lluvias matutinas ha pasado factura al de Mercedes.



Ni a los Mercedes, porque aunque Vettel ha superado a Nico Rosberg por centésimas el alemán se ha mostrado poderoso cuando los cronos comenzaron a bajar. Y es que poco se ha podido aprovechar en pista para ver hasta dónde se llega y para hacer simulacros de clasificación, ya que durante buena parte de los Libres 3 el asfalto ha estado demasiado húmedo y alguno, como el propio Hamilton, han tenido que cargar neumáticos intermedios.



Los primeros tiempos, de los Toro Rosso, indicaban que las condiciones de la trazada no eran ni mucho menos halagüeñas. No se había drenado lo suficiente el agua y se marcaban tiempos diez segundos más lentos que los de las dos primeras sesiones. Con todo, poco a poco, y conforme iban dándose vueltas por la pista, se comenzaron a ver ya buenos tiempos. Y en eso los Mercedes son los reyes aunque en Ferrari quieren dejar alto el listón al correr en casa.



En cuanto a los españoles, la vida sigue igual. Monza no es el mejor lugar para lucirse y todo hace indicar que, debido a las sanciones, Roberto Merhi será el español que mejor clasifique. Fernando Alonso sigue lastrado en resultados por el bajo rendimiento del motor Honda y el McLaren no se ha adaptado ni mucho menos bien a Italia. El Toro Rosso de Carlos Sainz tiene el mismo problema, y entre uno y otro el que ha ganado el duelo ha sido el asturiano, que ha acabado en el 13º puesto de tiempos. El madrileño, 18º.



Detrás de Verstappen, pero no muy lejos de Max, lo que dice a las claras que el coche aquí no va. Además, hay que tener en cuenta que Daniel Ricciardo ha sido 20º por un problema en su coche y salvo sorpresa no será 20 en clasificación, aunque también cuenta con su sanción particular como buena parte de pilotos de la parrilla.