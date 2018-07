SALE 16º EN ITALIA

Como estaba previsto, Fernando Alonso no ha tenido su mejor clasificación en el GP de Italia. El poco empuje del motor Honda ha lastrado al McLaren y al asturiano en la lucha del sábado. "No veo ninguna mejora y no hay ninguna prevista. Sabemos que poco va a cambiar de aquí a final de año. Aquí será como en Spa, lo que adelantemos en la primera curva lo perderemos en la primera vuelta", dijo Fernando.