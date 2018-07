Fernando Alonso abandona en Malasia: "Ha sido una grata sorpresa rodar con el resto"

Fernando Alonso se ha visto obligado a abandonar el GP de Malasia en la vuelta 22 por un problema en el coche. El español rodaba octavo y estaba en los puntos: "Estaba alcanzando a los Red Bull y ha sido una grata sorpresa poder rodar con el grupo. Necesitamos muchas vueltas y mucha experiencia. No sé qué ha pasado en el coche, algún problema en la presión de aceite o de agua. Si hubiéramos tenido un invierno normal, estos pequeños fallos los habríamos descubierto antes".



"Tenía calor en el coche. Estoy cansado. He dado 20 vueltas pero no era problema acabar la carrera. Necesito entrenar estos diez días para llegar a tope a China", dice el piloto español en Sepang.

Le avisaron por radio

Sobre su abandono: "Yo no noté nada en el coche. Me dijeron que si podía bajar el ritmo y entrar a boxes porque vieron algún problema en los ordenadores. Que era mejor no seguir rodando. Ha sido un buen test para que lo que se haya roto ahora no se rompa en otra carrera".