Rosberg gana en Brasil por delante de Hamilton con Alonso 15º y Sainz K.O.

Le ha costado más de lo a priori esperado, pero por fin Nico Rosberg puede estar tranquilo. Una carrera estará tranquilo solo, pues mucho le ha costado asegurarse lo que a comienzo de temporada parecía sencillo. El alemán ha logrado conquistar el GP de Brasil 2015 por delante de Hamilton y de Vettel, y su victoria y el tercer puesto de Seb hace que sea ya matemáticamente segundo del Mundial, objetivo prioritario de Mercedes ante la amenaza de Ferrari.



No ha sido ni mucho menos sencillo, pues aunque Rosberg ha dominado de principio a fin la prueba de Interlagos se ve que o no hay órdenes de equipo en Mercedes o Hamilton pasa olímpicamente de ellas. Aún con el tricampeonato en la mano, Lewis ha luchado por el triunfo y no pocas vueltas ha estado justo en el retrovisor de Rosberg, presionando por si cometía un error e incluso pudiendo forzar uno por si a Nico le entraban los nervios. Incluso llegó a insinuar a su equipo que era más rápido y que le dejaran pasar.



Tan sólo un enorme bloqueo de neumáticos de Hamilton en el último 'stint' hizo que cesaran las intentonas para ganar en Interlagos. A partir de ahí, Rosberg pudo vivir relativamente más tranquilo sin tener a Lewis en DRS. Lo único que tenía que hacer era mantener la distancia, algo que hizo y con lo que obtuvo por fin esa ansiada segunda plaza en el Mundial de pilotos, una obligación sabiendo la bestia que conduce si lo comparamos con el resto de monoplazas.



McLaren-Honda acabó con los dos coches

Si lo comparamos con el McLaren-Honda la bestia es ya un misil tierra-aire. El coche de Fernando Alonso no corre, y el nuevo motor que ha montado para Interlagos ha rendido durante bastantes vueltas peor que el de Jenson Button. La buena noticia es que ha terminado la carrera. La noticia mejor es que lo han hecho los dos coches. Fuera de los puntos eso sí, pero eso era algo previsible. Al menos esta vez han pasado la bandera a cuadros. A ver qué datos han obtenido para 2016...



Es lo que queda, porque no llovió y no hubo una carrera loca. Pocos incidentes hubo en Interlagos y el más destacado tuvo como protagonista al otro español de la F1. Sí, Carlos Sainz sigue con su terna de abandonos los domingos. A punto estuvo de ni poder tomar la salida al parársele el coche en la vuelta de formación, pero al final sí pudo arrancar su maltrecho motor, salir desde el pit lane para detener su Toro Rosso sin haber dado una vuelta.



Sigue sin poder demostrar lo que sabe hacer con un monoplaza. Lo que ha hecho cuando ha podido y cuando los problemas mecánicos le han respetado. A Verstappen sí le suelen respetar, y Max está siendo el gran animador de este 2015. No tiene miedo a nada, ni tampoco respeto por los 'mayores'. El holandés es de los que meten el morro sin preguntar, un ratón de la pista que entra por cualquier resquicio y que gracias a eso deja pasadas como la que le hizo a Sergio Pérez. Aún está el mexicano preguntando cómo pasó. Puntos para el Toro Rosso.



Yas Marina, fin de curso

A ver dónde termina este chico, pero de seguir así su futuro apunta bastante alto. De momento la próxima parada es Yas Marina, en Abu Dabi, lugar en el que Mercedes sólo tiene que jugarse los récords y los registros. Ferrari ha hecho lo que ha podido, y saben que tienen a los plateados a tiro de 2016. Todo debería dar la vuelta para que McLaren-Honda hiciera realidad la foto de broma de Alonso y Button en el podio de Interlagos...