Hamilton lidera unos Libres 2 de Canadá marcados por la lluvia

Todos al garaje tras 35 minutos. Así se pueden resumir unos Libres 2 en Canadá en los que pocas conclusiones se pueden sacar. la lluvia hizo acto de presencia en Montreal cuando apenas se llevaba media hora de sesión y no sólo dificultó el marcar vueltas rápidas sino que también complicó mucho el probar tanda larga. Así las cosas, Lewis Hamilton volvió a ser el más veloz en pista con un crono de 1:15.988.



Tras él, los dos Ferrari. Ambos esta vez estuvieron donde se les presume después de que le hayan metido más 'chicha' al motor con los 'tokens' que han usado, aunque también es cierto que poca conclusión se puede sacar. Fueron ellos de los primeros en salir, y fueron los primeros en poner goma superblanda viendo la que se venía encima. El cielo, oscuro, amenazaba con soltar agua en cualquier momento y querían ver el comportamiento de su monoplaza.



Una vez marcados los cronos, con Vettel segundo y Raikkonen tercero en la misma décima, fue Kimi quien cambió para poner el neumático blando y dar algunas vueltas en tanda larga. Estaban muy interesados en Ferrari en ver cómo va el consumo de gasolina con el uso de los 'tokens', pero poco pudieron rodar en el Gilles Villeneuve.



Seis pilotos en un pañuelo

En McLaren, por su parte, aún no han puesto en liza ese motor nuevo que tienen previsto usar en Canadá. Será en los Libres 3 cuando lo veamos por primera vez, y buena falta les haría el que tuviera algo más de potencia. De momento, Alonso logró entrar entre los diez primeros en los Libres 1, pero en los segundos tan solo pudo ser 15º. Eso sí, la buena noticia es que se quedó a poco más de segundo y medio del tiempo de Hamilton.



Y es que la igualdad fue la predominante en la zona media de la tabla, con Sainz y Fernando parejos y con hasta seis monoplazas en cinco décimas. Carlos fue al alza en la sesión, y además cuenta con el hecho de que no ha recibido sanción por dejar goma en la línea de boxes en los primeros 90 minutos de GP de Canadá. Volvió a superar a Verstappen, al igual que Alonso batió a Button y Merhi a Stevens.



Hamilton, líder estrellado

Hamilton ganó a todos, otra vez. Y otra vez, una decisión absurda de salir a pista con neumáticos intermedios cuando la lluvia no era ni mucho menos suave le hizo terminar infeliz. Gran idea la suya y la de Mercedes, gran idea que acabó, mientras el respetable aplaudía, con el británico estampando su coche contra las protecciones del Gilles Villeneuve. Podía haber sido peor, pues Rosberg también estaba en el asfalto...



Pero bueno, se lo pueden permitir. Tienen todos los motores a tope y lideran sin problema cada carrera y el Mundial, de constructores y de pilotos. A ver si las mejoras que los demás traen les hacen acercarse a ellos. Y a ver si lo que trae Honda hace que puedan acabar los dos coches en los puntos y estar en Q3 por primera vez en la temporada.