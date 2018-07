Rosberg: "He tirado como un loco pero no he podido"

Nico Rosberg no pudo reeditar en Canadá su triunfo en Mónaco en la sexta carrera del Mundial. El alemán presionó a Hamilton durante toda la prueba en el Gilles Villeneuve pero a pesar de sus esfuerzos tuvo que conformarse con terminar segundo.



El germano reconoce que hizo todo lo que pudo: "He tirado como un loco pero Hamilton no ha cometido ningún error. Hemos gestionado neumáticos, frenos y combustible, pero Lewis habrá tenido los mismo problemas".



Rosberg sabe que se dejó buena parte de sus opciones en la clasificación: "Me ha faltado lo que perdí en Q3. El ritmo de carrerra estaba ahí".