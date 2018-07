Graves problemas para McLaren en unos Libres 3 de Canadá dominados por Rosberg

Se acabaron las pruebas en Canadá y muchas dudas se ciernen sobre el cielo de McLaren-Honda. A pesar de haber llevado mejoras en cuanto a fiabilidad de motor, un problema en la unidad de potencia ha hecho que Fernando Alonso apenas haya podido rodar en los Libres 3 y que Button se quedase parado a falta de seis minutos. Con el asturiano observando más del 75% de la sesión desde el garaje, Rosberg ha sido el mejor con un 1:15.660



Todo debido a una anomalía que detectaron pasada la segunda sesión de entrenamientos y que, según dicen en McLaren-Honda, habría hecho que Alons no hubiera podido acabar la prueba. Cuarta unidad de combustión, por lo que no hay sanción para él, pero ahora tendrá el handicap de que irá casi a ciegas a la clasificación de Montreal.



Hubo que esperar hasta que quedaban diez minutos, y hasta que se fue la bandera roja que Nasr provocó para que Fernando saliera y para que diera una única vuelta cronometrada. Y es que a pesar de la mejora en fiabilidad hubo una segunda bandera roja... gracias a Jenson Button. Su coche se paró a falta de seis minutos y la cosa empieza a ponerse muy seria en McLaren-Honda. "Tenemos un gran problema", dijo. Tan grande que no saldrá en clasificación.



Así lo de alcanzar a Mercedes es imposible. Pero también parece misión imposible el hecho de poder llegar a la quinta o sexta plaza que tienen como objetivo. Y es que el primer objetivo debería ser no romper cosas del coche para, a partir de ahí, empezar a creer en algo más. Empezar a hacer realidad eso de ganar un Mundial. De momento, eso parece cosa posible para un solo equipo.



Rosberg aprovecha la 'ausencia' de Hamilton

Para un equipo alemán, pues Mercedes no se cansa de mandar en Canadá. Si Hamilton fue el mejor en los dos primeros Libres ahora ha sido Nico Rosberg el que ha liderado la tabla de tiempos. Con Lewis dando solo una vuelta lenta, su compañero ha superado a Kimi Raikkonen y al Ferrari, la mayor oposición plateada, por más de cinco décimas.



Sesión rara esta última, que no despeja dudas sobre lo que puede suceder en clasificación. Carlos Sainz, mismamente, en una pista en la que Toro Rosso no destaca por los problemas de potencia de Renault, ha logrado el noveno mejor crono justo por detrás de Sebastian Vettel, que se ha quejado de problemas en el MGU-K del Ferrari. Y Merhi, 19º, no ha podido con Stevens.



Paso hacia atrás de McLaren-Honda

Veremos qué es lo que termina pasando cuando empiecen las cosas serias. Cuando Hamilton dé más de una vuelta lenta y cuando todos se jueguen salir lo más arriba posible en carrera. Viendo cómo están las cosas, la lucha de McLaren-Honda parece más bien la de entrar en Q2. Paso hacia atrás el dado por ellos en Canadá.