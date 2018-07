Fernando Alonso: "Ha ido mejor de lo esperado, los puntos son una posibilidad real"

Fernando Alonso ha acabado 14º la clasificación del GP de Canadá, si bien partirá desde la 13º posición por la sanción a Verstappen: "La verdad es que estoy muy contento. Fui mejor de lo esperado y poco a poco voy cogiendo el ritmo. En Q1 di las vueltas de los Libres 3 que no pude dar. Con el primer juego de superblandos empecé a coger confianza y con la segunda sabía que tenía que ir a tope".



"No creo que sin los problemas que hemos tenido hubiéramos ido mejor. Esta pista no es favorable para nosotros. Estar el 14, el 13 con la sanción de Verstappen, es uno de los mejores resultados de la temporada", dice el piloto español.



El asturiano, optimista de cara a la carrera: "Creo que sí se puede puntuar. Soy bastante optimista de cara a las carreras. Por prestaciones puras no estamos en condiciones de puntos. Tenemos a Vettel y Massa por detrás, que nos pasarán seguro, pero la carrera es l arga y habrá averías, safety car y otros problemillas. Entrar en puntos es una posibilidad real".