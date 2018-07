Alonso: "Espero que a la tercera sea la buena"

Fernando Alonso está confiado de cara al GP de Canadá. Tras dos carreras en las que no pudo pasar por la bandera a cuadros debido a diversos problemas en su monoplaza, el asturiano tira del refranero español para no irse de vacío en el Gilles Villeneuve. Y es que el McLaren-Honda, a pesar de que cada vez tiene mejor aspecto, no ha permitido a Fernando sumar sus primeros puntos en este 2015.



El bicampeón espera que la cosa cambie ahora: "Después de perder dos oportunidades para estar en los puntos, en mi caso, espero que la tercera sea la buena".



Eso sí, para ello Alonso confirma que van a usar exactamente la misma unidad de potencia que la que usaron en Mónaco, así que espera que las cosas no cambien demasiado: "El motor que tenemos es exactamente el mismo que el que usamos en Montecarlo. En términos de rendimiento debemos ser igual".