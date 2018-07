Sin rival para Mercedes en los Libres 3 de Brasil con Hamilton primero y Rosberg segundo

No hay nadie que pueda toser a Mercedes en Interlagos. En la pista con menor tiempo por vuelta a vuelta de todas cuantas forman el Mundial. En los Libres 3 se volvió a repetir lo vivido en las dos primeras sesiones de ensayos de Brasil. Las flechas plateadas volvieron a ser las más rápidas, y Hamilton, con un 1:12.070, se impuso a Rosberg por poco más de una décima dejando al resto a más de medio segundo.



Eso sí, no estuvieron carentes de sustos. En especial Hamilton, que protagonizó dos banderas amarillas tras dos problemas que afortunadamente para él, y tras la bronca que le echó la FIA tras su accidente en Mónaco, pudo solucionar. Primero se quedó sin marchas, que arregló con un reinicio. Y luego hizo un trompo espectacular por el que se quedó sin neumáticos. El cara a cara entre Nico y Lewis, al menos en cuestión de evitarse problemas, fue para Rosberg. El del crono fue para Lewis.



El alemán sigue poniendo tierra de por medio con respecto a Vettel en su lucha por el segundo puesto en el Mundial F1 2015. Tiene mejor coche. Y se nota. Se nota mucho, porque Seb apenas está pudiendo acercarse a los dos Mercedes en Interlagos. No es porque el Ferrari no funcione, sino porque los Mercedes están en un nivel imposible para el monoplaza de la 'Scuderia'. Al menos este año.



En 2016 ya se verá. Como se verá si McLaren-Honda recupera el tiempo perdido para volver a la élite. De momento está en la zona baja, en la zona muy baja. Dicen que necesitan dos segundos para ganar carreras, y es totalmente cierto. En los Libres 3, Alonso se ha quedado a 1.7 del crono de Hamilton, aunque viendo como fueron los segundos con el coche en llamas lo positivo es que ha acabado la sesión. Y Button, aún más lejos que Fernando.



Entre uno y otro está Carlos Sainz, que va a sufrir mucho en Interlagos cuando toque luchar contra el crono. Verstappen está justo en el límite de una hipotética Q3, pero sabiendo que Massa, que Ricciardo y que Kvyat han estado por debajo de las diez primeras posiciones en estos últimos entrenamientos, el Toro Rosso tiene un problema para lograr una gran clasificación.



Ya no hay más opción al ensayo ni a las probaturas, y tener un problema con las marchas o hacer un trompo puede ser motivo para decir adiós a la clasificación. Mercedes no tiene rival, pues el que tiene está a más de seis décimas. Hamilton y Rosberg siguen jugando en su propia Liga, y el resto solo puede aspirar a ser tercero en Brasil salvo que haya un error en la escudería alemana.