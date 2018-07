Hamilton domina los Libres 1 de Brasil con Sainz 11º y Alonso 16º

Dos carreras restan para que acabe el Mundial de F1 2015 y todo está igual que cuando empezó en marzo. En Brasil, Mercedes sigue siendo imbatible. En Brasil, en Interlagos, Lewis Hamilton ha sido el mejor de los Libres 1 con un crono de 1:13.543. Y justo tras él, a medio segundo, Nico Rosberg. Las flechas de plata han batido a los dos Ferrari para defender la segunda plaza del Mundial del germano de las acometidas de Sebastian Vettel durante toda la temporada.



Y para defenderse, en bastantes ocasiones lo mejor es un buen ataque. Un ataque total, como el de Hamilton. Lewis ha llegado por los pelos a Brasil tras 'tener fiebre' primero y luego reconocer que tuvo un accidente con su coche. En Interlagos, a pesar de sus constantes salidas de pista en la curva 1, no ha dado con su Mercedes contra los muros. Ha dado con su Mercedes hasta la primera plaza de la tabla en la primera toma de contacto con la mítica pista paulista.



Tras él, como es costumbre, Rosberg. A medio segundo, una distancia más que considerable aunque ya sabemos que esto de los Libres 1 no suele ser lo más realista del mundo. Nico defiende su honor y su honra con respecto a Sebastian Vettel, que está forzando su Ferrari al máximo para dar a la Scuderia un triunfo moral con el que ni soñaban a comienzos de curso. Poco más de una décima hubo entre uno y otro, y Seb se relame pensando en una sorpresa brasileña.



Otro suplicio para McLaren-Honda

Mientras unos pelean por altas cotas esta temporada, otros están deseando que se acabe. Sobre todo están deseándolo en McLaren-Honda, tras una horrible campaña. Una campaña que pasará a la historia negativa del equipo y de ambas marcas. Button y Alonso están sufriendo, otra vez, en Brasil. Otra vez, como en cada pista, todo será ver si pueden entrar en Q2 y si luego en carrera pueden llegar al final. Sí, a estas alturas seguimos con la misma cantinela del comienzo de curso.



Alonso no ha sido ni mucho menos competitivo en esta pista. Y Jenson Button tampoco. Solo los Manor son cien por cien inferiores a ellos y la lucha con los Sauber es tan igualada que no hay nada claro. Por delante están otros como los Force India, los Lotus y los Toro Rosso. Max Verstappen ha tirado del carro en esta primera sesión, pero Carlos Sainz se ha quedado cerca. Sigue la buena y sana batalla entre los dos 'rookies' de 2015.



Rosberg, en defensa de 'su título'

Ahora queda ver cómo evolucionan los pilotos, los coches y la propia pista en sí misma. Mercedes sigue estando un escalón por encima del resto y Hamilton, a pesar de su continua y lógica celebración por haber conquistado el tricampeonato del mundo es el que manda. Rosberg defiende su segundo posición con Vettel al final de una temporada que a McLaren-Honda se le está haciendo larguísima.