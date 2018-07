Rosberg logra la pole de Brasil por delante de Hamilton con Sainz 10º y Alonso K.O.

Nico Rosberg sigue 'festejando' el tricampeonato de Lewis Hamilton con una pole tras otra. Con el británico de fiesta, de celebración y de relax, el alemán está logrando todas las primeras plazas de la parrilla de carrera desde el pasado GP de Japón. En Brasil ha seguido el mismo camino y poco a poco va asegurándose más la segunda plaza en el Mundial que Vettel amenaza, pero que no alcanza y que cada vez tiene menos pinta de poder alcanzar.



Han sido 78 milésimas las que le han dado la pole a Nico. Setenta y ocho suficientes milésimas sobre un Lewis Hamilton que a pesar de su accidente en Mónaco, y de la 'bronquita' de la FIA antes de los Libres 3, ha dado la cara. A pesar de eso, y de algún que otro trompo cometido, el británico ha ido al límite y ha llevado hasta el final unos neumáticos que como es menester bloqueó varias veces. A pesar de sus intentonas, en los sábados manda Rosberg.



Manda tanto desde que en Singapur Vettel metiera un sustito a Mercedes que con esta ya son cinco las poles consecutivas que lleva Nico. Quizá luego lo pierda en carrera frente a su compañero o a los problemas mecánicos que tan pocas veces afectan a las flechas plateadas, pero a una vuelta, a tanda corta, Rosberg es quien más en forma está en esta recta final de Mundial. Quizá la cercanía de Seb por el segundo puesto del campeonato, la relajación de saber que ya perdió el título o que Hamilton, compañero y rival, sea ya tricampeón estén viniendo bien al germano.



La 'broma' de McLaren llega a su fin

Eso sí, hasta que él u otro se suba a lo más alto del podio hay que decir que quienes primero se han subido al cajón de Interlagos han sido los dos McLaren-Honda. Por fin pudimos ver a uno de sus pilotos en el podio. De hecho vimos a los dos, aunque claro está era de cachondeo. La broma que conducen en este 2015 se está llevando también fuera del monoplaza y Alonso y Button, tras caer de nuevo en Q1, fueron directos al podio paulista para saludar y hacerse unas fotos que a saber en qué año se producirán de verdad.



Porque en Brasil, en la penúltima carrera de la temporada, los avances se difuminan. Fernando cayó en Q1 y de nuevo lo hizo por un problema en su coche. Ni una sola vuelta pudo dar con el motor que también le falló en México. Y puso ese porque en los Libres 2 se le rompió el que tenía en Brasil. En cuanto a Jenson, lo suyo fue por lo de siempre también, por lentitud. Porque de momento no hay más para competir contra absolutamente nadie que no sean ellos mismos.



La Q3 ya se verá para cuándo llega. Para Sainz puede llegar en Abu Dabi de nuevo, después de que tuviera bastantes problemas, según dijo tras terminar su clasificación, que le hicieron caer en Q2. Lo hizo por pocas décimas, pero lo cierto es que en ningún momento del fin de semana se ha visto cómodo al madrileño en el Toro Rosso. Mucho trabajo tendrán en su garaje para que su pupilo esté en los puntos en un circuito, el de Interlagos, en el que debuta a lomos de un F1.



A por los puntos

Es lo que queda por jugarse en Interlagos, pues el Gran Premio sigue su curso y de nuevo es Rosberg quien verá en primer lugar apagarse el semáforo. Quien primero saldrá en una pista tan mítica como es la paulista y con una afición entregada que está ansiosa de ver dominar a un compatriota, algo que esperan desde tiempos de Senna. De momento quienes mandan son un británico y un alemán a bordo de un monoplaza teutón.