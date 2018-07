Alonso: "Será un fin de semana de test para nosotros"

"El rendimiento ha ido mejorando carrera tras carrera"

Fernando Alonso confirma que este fin de semana probablemente sufrirá penalizaciones por llegar a la quinta unidad en algunas partes del motor.

"Será otro fin de semana complicado. Los resultados quizá no parecerán buenos, sobre todo porque quizá cumplamos algunas penalizaciones".



Eso sí, las prestaciones serán mejores ya que el asturiano llevará el kit aerodinámico nuevo completo, mientras que Button llevará el viejo.



"Disfruto de las salidas. No es la situación ideal pero las primeras vueltas me divierto", reflexionaba en sala de prensa.



No espera grandes resultados en Spielberg: "Será un fin de semana de test para nosotros para responder algunas preguntas. Bastante optimista con las cosas que vienen al coche y el futuro próximo, pero de cara a los resultados no será diferente"·



"Va a ser duro. Espero que después de este fin de semana tengamos algunas respuestas. Soy optimista con cómo van las cosas", apunta también el español.



Estuvo a punto de correr Le Mans con el Porsche de Hulkenberg: "Considero correr en Le Mans en el futuro; este año estuvo muy cerca. ¿Cuándo? Quizá el próximo año".



"Obviamente la posición de los test de invierno no era lo mejor. El rendimiento ha ido mejorando carrera tras carrera. En los próximos dos meses llevaremos muchas mejoras. Los resultados después del verano o a final de año veremos si nos dan esperanzas", reflexiona Alonso.

Optimismo

Se muestra optimista: "Veo el programa, el talento... Es una cuestión de tiempo. Seremos competitivos; con suerte, en un periodo corto. Soy optimista".



"Me siento privilegiado por pilotar para McLaren, Ferrari, Renault... Algunos de ellos que viste en televisión cuando eras niño. Es un pequeño regalo", respondió el asturiano.



Sobre el inicio de Sainz en Fórmula 1: "Creo que está siendo perfecto. Ha sorprendido a todo el mundo; quizá no tanto a mí. Tiene talento, lo está haciendo bien en un buen equipo, con un compañero fuerte. Es el futuro para nuestro país".