Hamilton consigue en Austria su pole número 45 con Alonso y Sainz fuera en Q2

Ni batalla en plata y rojo ni nada. No hubo más color que uno en la clasificación de Austria, no hubo más que Mercedes sobre el trazado de Spielberg. A pesar de la oposición de Ferrari en las dos últimas sesiones de Libres, se ve que Hamilton y que Rosberg tenían algo guardado bajo su chasis alemán. Lewis fue el mejor para obtener de nuevo la pole por delante de su compañero y Sebastian Vettel saldrá justo tras ellos.



Fue mejor el británico, o fue el que cometió el error cuando menos importaba cometerlo. A la segunda, Hamilton batió a Nico en la Q3. Y a la tercera no fue la vencida para el germano, pues cuando tenía todo a favor al haberse salido Lewis en el primer sector él quiso ser generoso con su compañero y se fue fuera en el tercero. Quiza se emocionó demasiado...



Tiene que dar incluso las gracias de que Vettel, por más mejoras que ha habido en su coche y por más que el motor cada vez se muestra más fuerte, sigue viendo cómo su monoplaza rojo está medio escalón por debajo en clasificación. Por eso el tetracampeón no evitó una primera línea Mercedes, una primera línea qüe habría estado más en riesgo si todo hubiera sido como en Q1.



Emoción con agua

Si todo hubiera sido en una pista cambiante, difícil, complicada. Con zonas en mojado y con zonas de seco. Con los equipos teniendo que tomar decisiones rápidas y efectivas, y con los pilotos sin depender tanto de su unidad de potencia. Teniendo que dar todo con sus manos al volante y midiendo al milímetro cada acción y cada gesto. Ahí, y así, Carlos Sainz fue segundo tras Nico Rosberg.



Por él en gran parte, y porque el Toro Rosso se ha mostrado en agua como si fuera un pez.Fiable, ágil y rápido. Con una gran gestión de gomas y sabiendo calentar y mantener neumáticos mejor que sus rivales. Han tenido un rendimiento total, pero por desgracia para el joven madrileño en Q2, y con todo ya normal, el tráfico pudo con él y terminó cayendo cuando mejoró en los dos primeros sectores.



Las mejoras no ayudan a Alonso

Fernando Alonso también se fue fuera en Q2, aunque él apenas tuvo opciones de pasar y aunque así hubiera sido su histórica sanción de 25 puestos le habría hecho salir penúltimo debido a la penalización que también tiene Jenson Button. El británico no pudo pasar la Q1, y el asturiano lo logró por poquísimo.



Pero lo logró, aunque las mejoras no parecieron ser tan evidentes en cuanto a tiempos como si lo debieron ser en cuanto a sensaciones. Hay que ser pacientes, hay que mirar a un futuro que cada vez parece más lejano, pero al menos la fiabilidad dio un respiro a ambos McLaren-Honda y ninguno se paró en lo que estuvieron en clasificación. Viendo los últimos antecedentes es un avance.



Gran Roberto Merhi

Avance como el de Roberto Merhi, muy superior a su compañero, que saldrá 16º por las sanciones a Button, Alonso y Ricciardo. Posiblemente en cuando dé comienzo la carrera el ruso de Red Bull le pase, pero que le quiten lo 'bailao'. Toca descansar un poco la mente y prepararse de cara a una prueba que promete tener mucho que ofrecer.