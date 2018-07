Fernando Alonso: "Nos hacen falta kilómetros y vueltas; la posición es irrelevante"

"En los segundos Libres paramos la sesión por un problema de Jenson en las bujías"

Fernando Alonso ha explicado por qué terminó los Libres 2 del GP de Austria antes de tiempo: "En los segundos Libres paramos la sesión por un problema de Jenson en las bujías. Para salvar cualquier problema mayor en los motores, decidimos no rodar más. Tenemos que investigarlo esta noche y resolverlo para mañana".

"No hemos probado los superblandos, ni los he puesto. Jenson sólo los probó dos curvas antes de tener el problema. Con los blandos normales tuvimos problemas de calentamiento. Es un circuito frío, hay seis curvas, y creo que ese era el mayor problema para todos", apunta el asturiano.



"Lo que más nos hace falta es kilómetros y vueltas. El paquete aerodinámico solo lo pusimos en la segunda sesión y dimos pocas vueltas, así que mañana me gustaría probar un poco más. Luego en crono ver qué podemos hacer. La posición es irrelevante. Salimos últimos, pero sería de interés poder seguir probando cosas. Tenemos tanto por descubrir que cuando haces una sesión sin probar lo que tenías previsto vas a remolque todo el fin de semana. Mañana intentaremos recuperar", reflexiona el español.



El español se muestra optimista: "Ha sido un paso adelante. El coche parecía ir mejor que en los primeros libres. Estábamos más cerca, a 1.3 segundos con las duras. Creo que ha sido positivo pero se está analizando todo ahora y hay que optimizarlo porque cuando pones muchas cosas nuevas, el coche requiere ajustes en suspensiones, reparto frenos y otras cosas".

"Interesante" rodar con lluvia

"Hay previsión de lluvia para la clasificación, y sería la primera vez que rodamos en lluvia con este coche. Si llueve será interesante estar fuera el máximo número de vueltas posible para ver cómo se comporta el coche con lluvia", apunta el bicampeón.



Alonso no se marca un listón en Spielberg: "Sobre la posición, da igual ser 12º que 18º porque vamos a salir últimos, pero hay pruebas que queríamos hacer".



El español pasó un calvario en los primeros Libres: “Por la mañana tuvimos un problema en el conector que perdió electricidad y tuvimos que quitar el fondo. Llevó 15 minutos ponerlo en su sitio. Luego tuvimos un problema de software por el cual que no salían las marchas y no podíamos salir del garaje. Por tanto, un poco caótico el dia en ese sentido pero así es como está ahora la F1 en general. En el rodenador pones 8 en vez de 6 y no entra la primera marcha. Hay una tecnología muy compleja detrás de estos coches y hoy nos ha jugado una mala pasada”.