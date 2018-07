Hamilton se alza con el mejor tiempo en los Libres 3 de Australia con Sainz noveno

Se acabó el fuego de artificio en el Mundial de F1 2015. Se acabaron las pruebas y se acabó el esconder cartas bajo las mangas. Ahora ya sí que sí empieza lo bueno. Ahora, tras el final de los Libres 3, comienza la auténtica batalla del GP de Australia. Mercedes sigue en su mundo, y a pesar de los problemas que han tenido, Lewis Hamilton ha volado con un 1:27.867 y ha dejado al resto a una distancia más que considerable.



Pero a pesar de todo han mostrado debilidades, debilidades que han sido más evidentes en las cámaras de televisión que en la tabla de tiempos. El británico y Nico Rosberg han protagonizado bloqueos de neumáticos, salidas de pista, escapadas por la hierba... y aún así, rapidísimos. Aún con todo, Hamilton ha puesto en marcha su 'Hammer-time' y con los blandos en su poder ha ido al máximo.



Y lo ha logrado exprimiendo un compuesto que sólo en su Mercedes y en el Toro Rosso de Sainz ha ido a tope en la segunda vuelta. Casi un segundo le ha metido a Nico Rosberg, que no tenía muy buena cara tras un mal tiempo y tras una mejoría escasísima entre tipos de goma. El alemán, tras ganar sus dos duelos a Lewis en Melbourne, ha caído justo en el anterior a la clasificación.



Vettel busca la sorpresa

Luego ya están los demás, pero mucho ojo porque Ferrari lo quiere todo esta temporada y están firmando un comienzo como pocas veces se recordaba en estos últimos años. Sebastian Vettel se ha quedado a menos de siete décimas de Hamilton y ha sido su mayor oposición. Los monoplazas de la 'Scuderia' se postulan como la alternativa plateada, y es que Williams o se está escondiendo o están tras los italianos.

Y de Red Bull ni hablar. Los de las bebidas energéticas tienen unos problemas impropios para estar en el debut del Mundial, pues Daniel Ricciardo se ha quedado sin su primer motor Renault y ya va por el segundo de los cuatro que permite la FIA usar sin sanción alguna. El australiano incluso ha dado el susto parándose al salir de boxes, y Kvyat se ha salido de pista evidenciando que aún le queda mucho.



La lentitud se llama McLaren-Honda

Mientras, McLaren-Honda sigue en sus particular mundo de lentitud. La 'nueva' pareja de la F1 no funciona en Australia. Pocas vueltas, y las que hacen, lentas. Muy lentas. La Q2 es una utopía, pues los segundos que separan a Button y a Magnussen del resto son tantos que posiblemente sean los dos últimos coches de la parrilla. Menudo panorama se va a encontrar Fernando Alonso cuando se suba al MP4-30...



La nota negativa que llega del box de los de Woking contrasta con la positividad que se vislumbra en los ojos de Carlos Sainz. Inmenso es la mejor palabra que define la actuación que está teniendo el madrileño en el que es su primer gran premio a bordo de un monoplaza. Tras cometer un error de conducción con su primera vuelta de goma blanda, su segundo giro fue brutal, llegando a mejorar, a escalar hasta la novena posición y a superar a Verstappen.



Sainz: objetivo Q3

Así que por qué no pensar en Q3 y en estar por delante de unos Lotus que se presentan como los principales rivales de los Toro Rosso en este inicio de Mundial. Todo está listo para que los coches empiecen a jugarse los primeros puntos de la temporada en una clasificación en la que Mercedes es favorita, para la que no hay que descartar a Ferrari y a la que McLaren-Honda llega en pañales.