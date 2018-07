TERMINÓ 19º EN YAS MARINA

Roberto Merhi no pudo superar a Will Stevens en la última carrera, la que supuso su retorno a un monoplaza de F1 en lugar de Alexander Rossi, y acabó la prueba de Abu Dabi en el 19º lugar. El de Castellón reconoce que tuvo muchas dificultades durante todo el fin de semana. "No hemos logrado solucionar nada de lo que nos sucedía", comentó.