Rosberg gana en Abu Dabi por delante de Hamilton con Sainz 11º y Alonso 17º

Y se acabó. Se acabó el Mundial. Se acabó una temporada que ha estado dominada de principio a fin por un solo equipo. Por un equipo, el de Mercedes, que lleva sin apenas encontrar oposición desde Australia 2014. Abu Dabi, la última carrera de 2015, ha seguido el mismo rumbo que el visto en este último año y medio. El equipo plateado ha sido imbatible, y entre sus dos pilotos es Nico Rosberg el que tiene el honor de ser el vencedor en la prueba final del curso. Pero Hamilton es el campeón del mundo.



Ha sido una victoria sufrida la de Nico, pues Lewis tiene el título en el bolsillo casi desde agosto. El alemán ha tenido que sudar, que sudar mucho, para conseguir convertir su sexta pole consecutiva en un nuevo triunfo. Primero porque Hamilton no es de los que se rinden, a pesar de salir algo mal en Yas Marina. Y segundo porque al final el británico ha realizado una mejor gestión de neumáticos y ha presionado a su compañero hasta la bandera a cuadros.



Hasta que el Mundial F1 2015 echó el cierre. Hasta que se puso punto y final, y punto y seguido para que empiece el trabajo de cara a batir, o al menos igualar, a Mercedes. Quien más fácil lo tiene, a priori, es Ferrari. La 'Scuderia' es el equipo que más cerca está de ellos. Son segundos, otra vez, pero a pesar de eso han resultado superados cual tortugas por las flechas de plata en Yas Marina. Los duelos entre italianos y alemanes, las que han sido de igual a igual, han caído para los germanos.



En Yas Marina, con Raikkonen tercero al apagarse el semáforo, no han podido estar por delante salvo en las paradas de Mercedes. Habría que ver qué habría podido hacer Vettel de haber salido más adelante, pues Sebastian, que no superó la Q1 el sábado, ha terminado cuarto gracias a la estrategia y a su gestión de gomas. Aguantó en pista, rodando rápido, durante casi 30 vueltas, y eso le valió para casi subirse al podio. Un podio que ha pisado en nunmerosas ocasiones.



Fin del desastre McLaren-Honda

Que Ferrari bien conoce en 2015. Quién lo iba a decir. Quién iba a pensar que se miraría al pasado con añoranza viendo cómo es el presente de Fernando Alonso en McLaren-Honda. El futuro está por escribir, pero el presente es lo que se acaba de escribir. Un presente nada halagüeño, pues nada más empezar la carrera el asturiano se tocó con Nasr, con Maldonado y tuvo que entrar en boxes para cambiar alerón delantero. Con menos de la mitad de la prueba disputada ya llevaba tres cambios de gomas y una sanción por causar una colisión con Pastor. Rigurosa, como casi siempre.



Y ya el ritmo fue de nuevo muy lento. Con el coche dañado bastante hacía con seguir a los Ferrari estando doblado cuando tocaba hacer una sucesión de curvas. En recta, horroroso, como de costumbre. Precisamente fueron las rectas los que le quitaron a Sainz la opción de sumar un punto en Abu Dabi. Las rectas, por la escasa potencia de Renault, y un primer pit stop fatídico que le hizo perder muchos segundos. Peleó hasta el final ante Grosjean por la décima plaza, pero no lo logró. El galo tenía ruedas más frescas y motor Mercedes.

Adiós al Mundial F1 2015

Así se acaba el Mundial 2015. Con un Sainz prometedor, con Alonso en camino de un mejor futuro rumbo al tricampeonato y con tres españoles en la parrilla. Y también con un equipo, Mercedes, dominando como aquellos Ferrari y McLaren-Honda del pasado. La próxima cita será en Australia, en 2016, y quién sabe que podrá pasar en Melbourne allá por el mes de marzo. Esa ya será otra historia...