Hamilton: "Ha sido una gran ayuda que Rosberg no haya puntuado"

EL INGLÉS HA RECUPERADO EL LIDERATO DEL MUNDIAL

El Mundial tiene nuevo líder tras la victoria de Hamilton en Singapur y el abandono de Rosberg. El inglés aseguró que "no esperaba que pasara esto" y alabó el "gran trabajo" del equipo durante todo el fin de semana: "El equipo no está del todo contento porque queremos conseguir doblete en cada carrera, pero yo he venido aquí con ganas de recortar puntos a Nico".