Hamilton da un vuelco al Mundial

150 puntos en juego en las cinco carreras que restan de Mundial

Lewis Hamilton vuelve a ser el jefe: con su victoria en Marina Bay el británico se aúpa a la primer posición del Mundial de Pilotos en detrimento de su compañero Nico Rosberg. Apenas tres puntos, 241 a 238, les separan a falta de cinco carreras y 125 puntos en juego.

El británico ya suma siete victorias por cuatro de su compañero, aunque Lewis ha abandonado tres veces por dos de su compañero. En Singapur fue el turno de Nico, que tuvo un problema en un cable de instalación que pasa por el volante.



"No tenía potencia híbrida, no iba el DRS, no podía. Tenía la esperanza de que el equipo lo arreglara, porque a veces funcionaba y otras no", dijo el alemán. Tras verse obligado a salir desde el pit lane, en su primera parada trataron de cambiarle el volante, pero no funcionó porque no podía ni engranar marchas.



Al término de la carrera, Nico se quejó de la fiabilidad: "Realmente tenemos que llegar hasta el fondo de lo que está pasando demasiadas veces, es un tema de fiabilidad lo que ha ocurrido de nuevo".



Hamilton, por su parte, se vio recompensando con su segunda victoria consecutiva tras el fiasco de Bélgica, cuando su compañero chocó contra él. El británico ganó a pesar del riesgo que corrió Mercedes al no meterle boxes con la salida del 'safety car'.

A dos triunfos de Nigel Mansell

"Cuando me dijeron que tenía que abrir 27 segundos de nuevo me puse nervioso, temía que se me fueran las gomas o que saliera un 'safety'. Pero no currió y es una victoria soñada". Lewis ya suma 29 triunfos en F1, a sólo dos de Mansell, el mejor británico de la historia.