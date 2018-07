Gené: "Marchionne será tan importante como Montezemolo"

Semanas movidas en Ferrari tras la carrera del GP de Italia. Después de un fin de semana para olvidar, Luca Cordero di Montezemolo dejó la presidencia de la 'Scuderia' para dejar su puesto a Sergio Marchionne. Y Marc Gené, en Singapur, no ha sido ajeno a todo esto.

El piloto probador de los italianos confía en el cambio: "Las cosas están bien. En cuanto a pilotos está clarísimo. Estamos preocupados pero no fue una sorpresa la carrera que hicimos en Italia. El cambio de presidente es muy importante. Montezemolo ha sido vital, como lo será seguramente Marchionne".



Además nos habla un poco sobre la figura de Marchionne: "Es una persona super ocupada. Muy importante. Yo le tengo mucho respeto, tiene ya mucho trabajo. Pero delegará más, Montezemolo tenía más tiempo para dedicarle a Ferrari. Hay rumores sobre él, como que duerme dos horas al día".



Sobre Marina Bay, dice que esperan algo más que en Italia: "Nos viene mejor esta pista que la de Monza, o menos mal. Allí era pura velocidad, eso sí, me esperaba algo mejor en Italia, aunque también me esperaba algo peor en Bélgica".