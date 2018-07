Fernando Alonso consigue el mejor crono en los Libres 1 de Singapur

Qué bonita es la noche cuando los monoplazas de la F1 rugen por las calles. Con el sol poniéndose en Singapur, los Libres 1 en la ya mítica pista de Marina Bay han dado el pistolezado de salida a uno de los Grandes Premios más especiales de toda la temporada del automovilismo. Y qué mejor comienzo que tener el mejor tiempo como el logrado por Fernando Alonso por delante de los dos Mercedes gracias a su 1:49.056.



Porque esa es la mejor respuesta a unos días repletos de turbulencias. Repletos de cambios y de dimes y diretes en Ferrari. Montezemolo está a punto de ser pasado para que Marchionne sea presente, y Alonso ha respondido como sólo él sabe hacer a las filtraciones de trueques entre escuderías. Con una gran actuación, con el mejor crono y viendo a todos los demás pilotos por el retrovisor en la tabla de tiempos.



El asturiano se siente estupendamente en Marina Bay, un circuito más técnico, más de piloto. Menos de motor y de potencia bruta. En el que todo error se penaliza con un adiós y con los muros acechando en los claroscuros de Singapur. Más cómodo se ha sentido él que Kimi Raikkonen, al que ha sacado más de un segundo y medio. Para terminar, ha visto como su neumático delantero derecho echaba fuego.



Mercedes eso sí ha vuelto a dejar claro que no es sólo potencia. En una ronda en la que no suelen mostrarse han sido segundo y tercero, con Lewis Hamilton quedando por encima de Nico Rosberg por 27 milésimas. Un suspiro, un parpadeo. Eso le ha sacado el británico a su compañero, pero con eso es más que suficiente para salir primero si dicho resultado se repite en la lucha por la pole.



Tras ellos, los dos Red Bull. Con la noticia de que Vettel ha estado por delante de Ricciardo. Las curvas de Marina Bay están favoreciendo la buena aerodinámica del RB10, pero que no se piensen que los Williams no van a estar en la pelea. Porque siempre hacen lo mismo y al final están, porque de nuevo han marcado cronos por debajo de los diez primeros, pero Massa y Bottas tienen a día de hoy el segundo coche de la parrilla.

A ver cuánto se han guardado tanto Williams como Mercedes de cara a que llegue 'lo serio' en Singapur. Hasta que eso suceda, de momento podemos ver a Fernando Alonso liderar una tabla de tiempos, algo que no suele ser demasiado habitual.