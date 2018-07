Fernando Alonso: "Habrá más cambios en Ferrari"

Prohibición de la radio: "Crea un poco de expectacion inútil"

Fernando Alonso ha hablado sobre los cambios que ha sufrido Ferrari en los últimos tiempos: "No estoy ni más lejos ni más cerca de Ferrari por estos cambios. Estoy igual. Está habiendo muchos cambios con las marchas de Marmorini, Domenicali y más que va a haber. Montezemolo ha sido un hombre muy exitoso aquí, pero entiendo que todos los cambios son para mejorar y como tal los afronto".

El bicampeón ha hablado sobre la prohibición de ciertos mensajes por radio: "Esta es una norma que solo crea un poco de expectacion inútil. Es como si un entrenador de fútbol o baloncesto no pudiera dar ordenes a sus jugadores. Nosotros la usamos para corregir cosas del coche o por motivos de seguridad pero para mejorar el coche, no nuestro pilotaje. Pero bueno, es lo mismo para todos y no cambiará mucho las cosas".

El español ha mostrado su enfado por las informaciones aparecidas en Italia esta semana sobre un supuesto intercambio de asientos con Sebastian Vettel: "Estoy haciendo un año espectacular, con el triple de puntos que mi compañero, quizás sea junto con 2012 mi mejor año y en cada carrera cada jueves tengo que apagar los focos que vienen de Italia".

"Estoy haciendo un año espectacular y cada jueves tengo que apagar los focos que vienen de Italia"

"Es un poco raro esto, pero no tengo nada que decir. Si tengo que decir algo lo haré en unas semanas y a alguien no le gustará lo que tengo que decir yo porque alguna vez haré yo las filtraciones que quiera o interesadamente".

El español se justifica: "He hecho equipo y he trabajado muy cerca con el equipo durante estos años, me empeño en tener buen ambiente en ir a cenar con los chicos, en jugar al baloncesto y continuamente estar cerca de todo el equipo para crear grupo y luego que vengan todas estas cosas de Italia pues... algún día tendré que hablar yo también".

Potencial más limitado que otros años

Así afronta Alonso el GP de Singapur: "Aquí he hecho cinco podios en seis carreras y dos victorias, pero este año tenemos un potencial más limitado y estamos completamente volcados en 2015. En todo caso lo pelearemos a tope".