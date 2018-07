Alonso termina segundo tras Hamilton en los Libres 2 de Singapur

Final del viernes de F1 en la noche de Singapur. Los Libres 2 han concluido y la luna brilla sobre el cielo de Marina Bay. Sobre el asfalto el que más ha brillado en la segunda sesión de entrenamientos ha sido Lewis Hamilton, que ha sido el más rápido con un crono de 1:47.490, suficiente para batir a Fernando Alonso, que se ha quedado a poco más de una décima del británico.



Y eso que su primera vuelta con el neumático superblando no fue del todo brillante. No lo fue por un último sector en el que no mejoró nada tras ir de récord en récord en los dos primeros. Pero la goma roja le dio para un intento más, y ese intento le sirvió para colgarse la medalla de plata en los tiempos de los Libres 2 del GP de Singapur.



Eso sí, hay que decir que la carga de combustible que llevaba el F14 T era bastante baja, tal y como confirmó Marc Gené. El menor peso del monoplaza le ayudó para batir a bastantes de sus rivales como Ricciardo y los dos Williams, pero habrá que ver cuando pongan más gasolina en el coche qué es lo que sucede con su rendimiento en pista.



De momento, sólo Lewis Hamilton ha logrado batir al asturiano en Marina Bay. El británico ha aprovechado que Nico Rosberg ha estado 'out' en estos Libres 2 para no tener que hacer demasiado esfuerzo para superar al germano. No ha sido por un problema en su Mercedes por lo que el alemán no ha podido estar arriba, sino porque cuando estaba en plena vuelta con los superblandos un accidente de Pastor Maldonado provocó bandera roja y no pudo marcar tiempo.



Muchos problemas para Nico, al igual que para su compatriota Sebastian Vettel. Porque el tetracampeón este año está teniendo la misma suerte que tuvo Webber en el pasado curso... y eso quiere decir que está teniendo muy mala suerte. Desmontado estaba su RB10 hasta que quedaban diez minutos, pero aún así, sin rodar más que un par de giros, se colocó quinto.

Una prueba más queda antes de que se empiecen a jugar el todo por el todo. Todos han probado ya superblando y tandas largas, salvo Maldonado y Bianchi, y ya es momento de que deje Williams de esconder sus cartas. La noche de Singapur está a punto para que comience la competición de verdad.