Alonso marca el mejor tiempo de los Libres 3 de Singapur por delante de Ricciardo

Muy atrás hay que remontarse para ver a Fernando Alonso dominar dos de las tres sesiones de Libres de un Gran Premio. O más bien, muy atrás había que remontarse, porque el asturiano ha sido capaz de ser el más rápido en los últimos entrenamientos en Singapur con un crono de 1:47.299, el mejor de todo el fin de semana. Ni Mercedes ni nadie ha podido batir al de Ferrari.



Porque Fernando volvió a hacer una de esas actuaciones mágicas y brillantes. Y no lo hizo un viernes, sino un sábado. Un día en el que, por norma general, el rendimiento del F14 T baja porque el del reto sube. Porque los que estaban ocultos en las primeras sesiones de Libres aparecen de cara a mostrar su poder para clasificación. Pero ese poder, si han tenido a bien mostrarlo, ha sido superado por la forma de conducir de Alonso.



Fina, elegante, con suavidad por el asfalto de Marina Bay. Con precisión para arriesgar al máximo sin poner en peligro la salud de su monoplaza. Contento con su conducción deben estar tanto Fernando como Ferrari, más viendo que Kimi Raikkonen ha quedado a más de nueve décimas del crono marcado por el asturiano.



Nadie ha podido con él. El paraíso Mercedes ha estado cerca de tener un problema de haberse golpeado Hamilton con uno de los muros por los que tan cerca pasó. No fue el día de Lewis, que quedó tras Nico Rosberg. Tampoco fue la actuación más brillante del alemán, que sigue sin estar del todo centrado en Marina Bay. Al menos le queda saber que ha superado a su compañero y rival en los Libres 3.



Con Mercedes sin estar a tope, Daniel Ricciardo ha sido el máximo opositor para Fernando Alonso en esta sesión. Por 51 milésimas ha caído el australiano ante el F14 T, y es que el del RB10 es otro de esos finos estilistas que tiene la F1. Vettel no puede lucir la misma sonrisa que su compañero, pues ha tenido peor tiempo incluso que el Toro Rosso de Vergne.



Y es que en esta pista todo puede pasar. Marina Bay es de esos circuitos especiales, en los que no todo es potencia bruta. Su asfalta está preparado para vivir una nueva lucha por la pole, una pole que visto lo visto tras los Libres 3 busca un dueño que podría ser cualquiera. La buena noticia es que Alonso está en la pelea para dar guerra a los de arriba.