Rosberg lidera los Libres 1 de Rusia con Alonso en cuarta posición

Cuatro carreras quedan para el final del Mundial. Cuatro carreras que muchos reconocen no quere hacer, pero que tienen que hacer. La F1 ya está en Rusia, en el debut de la competición en la pista de Sochi, y en los Libres 1 se ha podido comprobar de nuevo que los Mercedes, sea un circuito nuevo o uno viejo, están por delante del resto. Rosberg le ha ganado el pulso a Hamilton en terreno ruso al hacer un 1:42.311, pero la mente de todos no está en Rusia, sino en Japón.



Está con Bianchi. Está con el joven galo tras su grave accidente y su estado crítico. Todos los coches tienen motivos recordando al francés, y Marussia ha dejado el coche de su piloto en el garaje. Podía correr Rossi, pero el equipo ha preferido que el monoplaza de Jules no salga a pista. Y Ferrari, escudería a la que él pertenece, no se ha olvidado de él.



El coche de Fernando Alonso rezaba un #ForzaJules en su rojizo chasis, homenajeando así a un amigo por el que el asturiano ya ha dicho que todo lo que haga en Sochi se lo dedica a él. De momento, y cuando se ha bajado la visera, el de Ferrari ha conseguido un más que meritorio cuarto puesto en un trazado al que se ha adaptado a la perfección.



A pesar de alguna salida de pista, Fernando ha conseguido poner al F14 T que él pilotaba por delante de el de Kimi Raikkonen, algo que suele ser habitual. Alonso además ha ido mejorando con el paso de las vueltas, al igual que sus neumáticos. Él mismo ha admitido que hay que esperar para que las gomas den lo mejor de sí mismas, y eso es algo que han notado todos.



Rosberg 1-0 Hamilton

Incluso los Mercedes, pues los poderosos monoplazas plateados han tardado en demostrar de qué son capaces en Rusia. Tampoco han estado ellos exentos de protagonizar varias salidas del asfalto de Sochi y de visitar varias de sus amplias escapatorias, pero tras adaptarse ha sido Nico Rosberg el que se ha llevado el duelo de los de plata en su enfrentamiento con Hamilton.



Entre ellos dos ha estado todo, aunque hay que decir que Jenson Button ha querido plantar cara con el McLaren. El británico es uno de los que mejor se ha hecho con la pista rusa, mientras que para encontrar al primer Red Bull hay que irse al puesto once. Ha sido Daniel Ricciardo quien mejor ha representado a los violeta, pues Vettel tan sólo ha podido ser 14º.



Con Roberto Merhi en su tercera experiencia con Caterham en unos Libres 1, y con Sergey Sirotkin debutando en Sauber, se acaba la primera experiencia en Sochi de la F1. Mercedes ha vuelto a demostrar su fuerza ante un Jenson Button que ha sido la sorpresa y con Fernando Alonso en cuarta posición. Comienza el GP de Rusia... con la mente puesta en Japón y en Jules Bianchi.