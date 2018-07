Hamilton consigue la pole en Rusia con Alonso séptimo

Cómo empieza Hamilton en Rusia. Qué mejor forma de debutar en la primera carrera del país que salir desde la pole. Que marcar territorio con respecto a Nico Rosberg desde la misma clasificación. El británico ha sido el mejor en Q1, en Q2 y en Q3 marcando en ella un tiempo de 1:58.516. Segundo será el alemán en otro doblete de Mercedes que a punto estuvo de lastrar Valtteri Bottas



Y todo marcado por el inquietante comportamiento de los neumáticos, porque vaya dos piedras que ha traído Pirelli para Sochi. Vueltas y vueltas daban todos para calentar gomas y para descargar gasolina y poder tener así su mejor rendimiento. El mejor rendimiento de los 21 monoplazas lo ha sacado Hamilton, absoluto dominador de Rusia y que le ha mandado un nuevo mensaje a Nico Rosberg en la lucha de ambos por el Mundial.

Un mensaje que reafirma sus palabras. Que reafirma que este Hamilton no es el de 2007, que en poco o nada se parece a aquel que perdió ante Alonso la guerra en McLaren. Un Hamilton maduro, dominante, directo a por su segundo Mundial. Dos décimas le ha sacado a Rosberg en clasificación. El alemán lleva perdido desde Singapur y a punto ha estado incluso de ceder la segunda plaza en la parrilla.

Galáctico Bottas, terrenal Ferrari y mal Vettel

Porque Bottas ha estado galáctico. Valtteri incluso pudo ser el mejor de no ser por un error que cometió en la última curva de Sochi, pero su coche le jugó una mala pasada y se le fue de atrás. Con Massa K.O. en Q1 por un problema en la bomba de gasolina, el finlandés a punto estuvo de firmar la segunda pole para Williams.

Quién sabe qué habría pasado con Massa en pista, viendo el potencial del monoplaza que llevan tanto Felipe como Valtteri. Eso sí, para Alonso que el brasileño no haya estado ha sido sin duda una gran noticia. El Ferrari no ha sido competitivo en clasificación, y aunque Fernando ha dicho que su coche ha ido perfecto, admite que otros han sido hasta un segundo y pico más rápido.

Con todo, el asturiano ha podido entrar en la lucha por la pole... algo que se ha vendido bien caro en Rusia. Si Massa ha sufrido un problema mecánico, Vettel no ha tenido ni mucho menos una clasificación para el recuerdo. El alemán ni ha pasado la Q2, y no lo ha hecho porque, como él mismo dijo, la magia no existe. No han ido bien los Red Bull en todo el fin de semana, y el tetracampeón ha estado ausente.

Kvyat se luce en casa

No pudo Seb con el empuje de McLaren, brillantes en Sochi aún con la sanción a Magnussen por sustituir la caja de cambios. Tampoco logró batir al 'filial', porque vaya clasificación se ha marcado Toro Rosso. Vergne sigue en busca de un asiento para la próxima temporada, y Daniil Kvyat se lució ante su público. En el Gran Premio de su casa, el ruso ha hecho su mejor actuación en un sábado. Quinto puesto para él.

Ya están las piezas situadas para que Rusia viva la primera carrera de F1 de su historia. Lewis Hamilton tiene cierta ventaja sobre Nico Rosberg pero ojo a una salida que será fundamental debido a la larga recta del trazado. Fernando Alonso sale por la parte limpia, pero adelantar en Sochi no parece tarea fácil.