Alonso: "Es uno de los circuitos donde somos menos competitivos"

Fernando Alonso saldrá séptimo en el GP de Rusia: "Una de las clasificaciones en las que menos competitivos hemos sido, no nos hemos sabido adaptar demasiado bien al circuito, o las características no nos han venido bien... pero bueno, hemos intentado hacer la mejor crono posible pero será una carrera muy complicada. Ojalá tengamos una sorpresa".

Sobre la carrera: "Va a ser complicado, como dices una parada es cien por cien asegurada, puede haber una variante si hay 'safety car', pero si es una carrera normal será una parada y salida, primera curva y poco más".

El español partirá desde la séptima posición: "Se puede notar el salir por la parte limpia, a ver si lo podemos aprovechar y hay que tener en cuenta que es la salida más larga del campeonato. Aquí hacer buena o mala salida puede suponer muchas posiciones".

El Ferrari "sufre en todos lados"

Crítico con el F14 T: "Creo que sufrimos en todos lados, no creo que haya una parte específica, perdemos más o menos lo mismo en todos los sectores, no hay un punto débil. De hecho el coche se siente bastante bien, si estuviésemos solos en la pista yo cuando cruzo la línea de meta y veo el tiempo me parece que la vuelta ha sido buena, no he tenido sobreviraje, ni subviraje, el coche parece ir bien pero hay gente que va un segundo yo pico más rápido".