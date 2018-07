Doblete de Mercedes parar cerrar los Libres 3 de Malasia con Alonso séptimo

Se acabaron los ensayos en Sepang. Ya no hay tiempo para hacer más pruebas ni para tomarse las cosas con calma en Malasia. Y como no hay tiempo para más, los Mercedes ya se han destapado. Las flechas de plata han sacado el rodillo en los Libres 3 y Nico Rosberg ha sido el más rápido con un 1:39.008, lo que le ha valido para estar por encima de Lewis Hamilton y para sacar más de un segundo a Kimi Raikkonen, el primero de la 'otra Liga'.

Competición esa en la que está metido Alonso. El asturiano no ha podido superar de nuevo a su compañero de equipo y se ha quedado séptimo a una distancia de más de medio segundo del campeón finlandés. Fernando se ha mantenido detrás de Kimi tanto con duros como con blandos, compuesto con los que se ha quedado incluso tras un intratable Hamilton con los duros.

Kimi, la única alternativa al plateado

Pero en Ferrari son optimistas. A pesar de las quejas de falta de grip de Alonso y de Raikkonen, lo cierto es que la actitud de Kimi en la segunda prueba del Mundial con la 'Scuderia' les hace pensar que el coche funciona mejor que en Australia. Porque Kimi ha estado muy bien, muy fuerte, y se ha convertido en la principal alternativa que hay ante Mercedes. Y si el coche de Raikkonen funciona, el de Fernando también debe funcionar.

Aunque el coche que funciona y muy bien es uno que viste de plata. Es uno que todos sabían que iba a estar ahí desde que comenzó la pretemporada. Rosberg ya ganó la primera carrera incluso, y a pesar de que en los Libres 2 de Sepang se relajaron, ahora, y cuando no queda nada para que dé inicio lo serio, han cogido y se han puesto a un segundo del resto de monoplazas. Fácil no es, pero en manos de Mercedes parece sencillo.

Poco agarre y mucha degradación

Están en otro nivel. Un nivel que el resto todavía no divisa gracias al impresionante motor que han diseñado y que tiene al resto preocupados. Incluso a Red Bull, aunque en Red Bull la mayor preocupación de los Libres 3 ha sido el coche de Sebastian Vettel. No ha tenido muchas ocasiones de rodar el RB10 del tetracampeón por algún problema y de hecho hasta que no faltaban seis minutos no ha marcado crono con el blando.

Justo ha salido cuando la pista comenzaba a mejorar, cuando comenzaba a tener más grip y cuando las gomas de muchos de los que había en pista desfallecían. Y es que la degradación de las gomas será uno de los principales 'enemigos' de los monoplazas tanto en carrera como en clasificación. Una vuelta con las gomas blandas... eso es lo único que tendrán para marcar el mejor crono en la lucha por la pole.