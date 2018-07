Hamilton lidera los Libres 1 de Malasia con Alonso undécimo y Kimi segundo

Segunda prueba del Mundial. Segunda ocasión de ver a los nuevos monoplazas adaptarse a las nuevas normas, a los nuevos motores, en este inicio de temporada de F1. Tras Australia, Malasia ha dicho 'hola' al gran circo en unos Libres 1 que han vuelto a ver volar a los Mercedes con Hamilton primero gracias a un crono de 1:40.691 seguido de Kimi Raikkonen y de Nico Rosberg, con Fernando Aonso ha sido undécimo.

El asturiano se ha dedicado más a poner a punto su coche de cara a Sepang y de adaptarse a las duras condiciones climáticas de la pista de Malasia con un Ferrari que, según ha podido decir Marc Gené, tiene en el sector 2 su principal ventaja debido a la velocidad por paso por curva. Pero no ha podido exhibir mucha velocidad Alonso, y ha cedido el protagonismo de la sesión a Raikkonen.

Porque esa es una de las ventajas que tiene este año la 'Scuderia'. Kimi ha cogido el testigo, algo que se echaba en falta en las últimas temporadas, para demostrar que el Ferrari sí tiene cosas que decir en Kuala Lumpur. El finlandés se está adaptando al coche y se está haciendo poco a poco al F14T, algo que ha corroborado quedándose a 0.152 de Lewis Hamilton.

Kimi se interpone en el dominio Mercedes

De un Mercedes. De uno de los dos casi invencibles Mercedes. El británico y Nico Rosberg han ido casi de la mano y sólo el hacer de Kimi ha impedido ver de nuevo un doblete plateado en la cabeza de los Libres 1. De hecho sólo el hacer de Kimi ha impedido ver un claro monopolio de los motores Mercedes en Malasia, porque si Hamilton y Nico han ido a la par, lo mismo se puede decir de Jenson Button y de Kevin Magnussen con un McLaren que estrena morro.

Parece ser que se lleva el plata esta temporada. Porque el violeta, que tan de moda se puso los últimos cuatro años, está completando actuaciones que no nos acostumbra a tener viendo su predominio durante tantos temporadas. Red Bull, de momento, ha permanecido atrás, con Vettel séptimo y con Daniel Ricciardo en la plaza 12, justo tras Fernando Alonso.

Lotus continúa su 'via crucis'

Pero si en los de las bebidas energéticas no se encuentran, los Lotus están bastante perdidos. Romain Grosjean no pudo completar ni una sola vuelta antes de parar su coche, aunque luego pudo volver a salir. Y un extraño humo blanco salía del monoplaza de Pastor Maldonado antes de detenerse por recomendación de la radio. Los de Enstone no están teniendo el comienzo de temporada soñado y esperado viendo sus dos últimas temporadas.

Suyos fueron los únicos incidentes, junto con un Magnussen que también tuvo que parar su coche y un Sergio Pérez que no pudo marcar crono. Habrá que ver qué sucede en los Libres 2, en los que de nuevo veremos simulacros de clasificación y en los que los equipos habrán podido sacar ya algunas conclusiones sobre el cómo se han adaptado sus máquinas a la pista malasia de Sepang.