Rosberg marca el mejor tiempo de los Libres 2 de Monza con Alonso cuarto

Parece ser que Ferrari se ha puesto las pilas para dar una buena imagen en el Gran Premio de su casa. Después de unos buenos Libres 1 de Alonso, la segunda sesión de entrenamientos ha tenido un rumbo similar, y es que tras los Mercedes han sido los dos coches rojos los más rápidos de los ensayos en Monza. Con Rosberg como el mejor con un 1:26.225 y con Hamilton casi noqueado, Raikkonen y Alonso han marcado el tercer y el cuarto crono en Italia.



Incluso Fernando se ha tirado el 'lujo' de ponerse a cuatro milésimas del Mercedes de Nico Rosberg con los dos calzando los neumáticos duros. El asturiano ha ido muy rápido con este compuesto, y además ha destacado el mayor agarre existente en pista con respecto a lo visto en los Libres 1. El sol ha salido en Monza, y eso ha podido ayudar al F14 T.



Porque con la goma más blanda que ha traído Pirelli a Alonso se le ha sumado un gran Kimi Raikkonen. El finlandés incluso ha relegado a Fernando a la cuarta posición y ha sido él la mayor oposición a un Nico Rosberg que no ha tenido rival. No lo ha tenido porque Hamilton ha estado fuera de combate debido a un problema hidráulico que le hizo perderse una hora de sesión.



Problemas para Hamilton

Cuando pudo subirse a su Mercedes ya era tarde. La pista estaba en mejor estado eso sí, pero la cantidad de tráfico que había en pista no le permitieron lucir velocidad. Todos probaban sus tandas largas y Lewis estaba atrapado entre monoplazas. Así que Rosberg se quedó con el mejor crono y con 61 milésimas de ventaja sobre su mayor rival por el Mundial y por la clasificación y la carrera de Monza. Su tiempo eso sí ha sido peor que el de Hamilton.



Los demás están ya a una distancia considerable. Con Ferrari tras ellos, mucha atención hay que prestar a la batalla que se puede abrir entre los dos monoplazas de la 'Scuderia' y los Williams, los Red Bull... y los McLaren. Los británicos se han sumado a la fiesta y están yendo tremendamente rápido en Monza, y tanto Massa como Bottas parecen estar guardándose algo para cuando comience la hora de la verdad.



El factor de jugar en casa

Así que los candidatos a ser 'el primero del resto' se van postulando en este Gran Premio de Italia. Ferrari juega en casa y ese plus está siendo un incentivo positivo para todos los miembros de la 'Scuderia'. Con eso cuentan tanto Alonso como Raikkonen en su batalla ante Red Bull y Williams. Mercedes, salvo peleas internas entre Hamilton y Rosberg, siguen dos pasos por delante.