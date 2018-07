ANALIZAMOS EL INCIDENTE DE SPA

"Podéis jugar con los juguetes, siempre y cuando no los rompáis". Era la única norma del equipo Mercedes y en Spa se rompió. El pacto de no agresión saltó por los aires tanto como el neumático de Hamilton y el neumático de Rosberg. El incidente no terminó con la bandera a cuadros; continuó en el podio con los abucheos a Rosberg y siguió en el corralito con las ruedas de prensa. "Es inaceptable", dijo Wolff.