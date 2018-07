Hamilton consigue la pole del GP de Italia con Alonso séptimo

Primer duelo Hamilton - Rosberg tras el incidente de Bélgica y primera victoria para Lewis ante Nico en la lucha por el Mundial. El británico le ha ganado la partida al alemán en la clasificación del GP de Italia y será el piloto que primero vea apagarse el semáforo en el Templo de la Velocidad de Monza. Los motores Mercedes se han mostrado absolutamente superiores a los demás y es Fernando Alonso el primero que conduce un coche con diferente motorista, al salir desde la séptima posición.



Pero Ferrari lo ha vuelto a hacer. Un año más, un coche desilusionante. Un coche que quita la esperanza a los 'tifosi' para celebrar algo. Para ya no festejar un Mundial, sino al menos una victoria. Pero, un año más, parece imposible, pues cuando es un triunfo meter al F14 T en Q3 algo falla en el monoplaza. Raikkonen cayó en Q2, y de no ser por Alonso habría sido posiblemente un batacazo total de la 'Scuderia' en el Gran Premio de su casa.



Por suerte tienen a Fernando en sus filas. Por suerte tienen a alguien que sí hace agitar las múltiples banderas con el signo del caballo de Ferrari que ondean en Monza. El asturiano, con este vehículo, está en el Mundial uno o dos escalones por encima de lo que estaría el coche con cualquier otro piloto. Y en Italia ha sido tres cuartos de lo mismo, pues en un trazado horrible para la potencia del rojizo monoplaza ha plantado batalla a los superiores motores Mercedes.



No ha podido con ellos, pero sí con el resto. Sí con unos Red Bull con los que ha mantenido un duelo espectacular que ha dado como ganador al piloto asturiano. Séptimo puesto de salida para él, insuficiente, pero lo máximo a lo que se podía optar en una pista como esta con un coche como el que ha diseñado Ferrari para este 2014. La única pelea que podía vencer se la ha ganado tanto a Vettel como a Ricciardo.



Italia. territorio alemán

Una lástima que esas batallas estén lejos de la pole, lejos de las luchas en las que Ferrari, por historia, y Alonso, por talento, deberían estar. Porque Monza no ha sido sino otra muestra del poder de Mercedes, de que Italia también es territorio alemán. Territorio de unos motores que se han mostrado tan superiores que hasta McLaren ha visto cómo su coche ha sido extremadamente competitivo. Tanto como para completar un sexteto del mismo motorista en las seis primeras posiciones.

Y liderando, Lewis Hamilton. El británico ha estado inmenso durante todo el fin de semana y sólo dio síntomas de flaqueza en unos Libres 2 en los que unos problemas mecánicos no le dejaron competir al cien por cien. Pero cuando todo estaba perfecto, el campeón del mundo ha sido, simplemente, superior al resto. Incluido a Nico Rosberg, a quien ha ganado el primer duelo en Italia.



La pole, merecida pole, ha ido para él. Ha ido para quien en Q3 ha marcado el mejor crono en el primer intento y para quien ha visto cómo nadie era capaz de mejorar su 1:24.109. Rosberg lo intentó, pero en el segundo sector se vino abajo. Y Williams también lo intentó durante toda la clasificación, pero todo se quedaba en un 'casi'. Un 'casi' Massa y Bottas superan a Mercedes. Un 'casi' están a su altura. Un 'casi' que esperan que se pueda convertir en una realidad en tanda larga de carrera.



El Templo de la Velocidad

Sólo queda pues que se repartan los puntos en Italia. Que la pelea contra el crono entre Hamilton y Rosberg se traslade a un cuerpo a cuerpo que todo el mundo sabe cómo terminó en Bélgica. La tensión en Mercedes se puede incluso cortar y la cara de Nico es la evidencia máxima del nerviosismo que tiene el alemán. En eso confían todos los demás para la sorpresa en Monza. A ver si una locura en el asfalto la traslada a la grada, porque sólo así pueden los 'tifosi' llevarse una alegría con Ferrari.