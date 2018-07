Alonso marca el segundo mejor crono con Hamilton mandando en los Libres 3

Ya no hay tiempo para más pruebas en Monza. El GP de Italia termina su fase de ensayos para dar comienzo a lo serio, al primero de los dos momentos en el que los pilotos empezarán a jugar sus balas con fuego real. Mercedes es clara favorita para la clasificación, y viendo lo visto en unos Libres 3 sin Rosberg, es Lewis Hamilton el candidato número 1 para la pole. El británico marcó el mejor tiempo con un 1:25.519 por delante de Fernando Alonso y de Valtteri Bottas.



El asturiano ha dejado muy buenas sensaciones con el F14 T. Ferrari corre en casa, el asturiano lo sabe, y todos en la 'Scuderia' buscan agradar a la siempre exigente afición 'tifosi'. De momento hay motivos para creer, porque aunque es sabido que Mercedes es inalcanzable, lo cierto es que el resto de monoplazas no están ni mucho menos a una desmesurada distancia.



Por detrás o por delante, la igualdad es predominante. Tanta igualdad que Fernando logró marcar exactamente el mismo tiempo que Bottas con ambos calzando neumático duro. Y tampoco es que esta goma sea mucho peor que la blanda, pues la mejoría con las ruedas de la franja blanca no es tan grande como en otras pistas. Con ellas eso sí fue él el mejor de los de 'detrás de Mercedes'.



Serán Ferrari, Red Bull, Williams y McLaren, sí, McLaren, los que se jueguen ser el primero del resto. Los británicos estan siendo muy rápidos a una vuelta. Puede que en tanda larga se vengan abajo, pero Button ha demostrado que corren. Que corren mucho. Y que en clasificación serán un duro hueso. Ahora bien, habrá que ver qué se guardan Bottas y Masa, si es que se guardan algo.



Rosberg, pocas vuelts en los Libres 3

Y mientras, en el olimpo Mercedes, todo sucedió a pedir de Hamilton. Y es que esta vez, y al contrario que en los Libres 2, fue Lewis el que no tuvo a su rival en pista porque Rosberg dio muy pocas vueltas en los Libres 3. Nico tuvo problemas con su caja de cambios, y su coche pasó más tiempo desmonado que montado. Así que el británico decidió tomárselo con calma.



No en vano, el alemán debe fiarse de las sensaciones de Hamilton, así que tampoco es cuestión de darlo todo. Le costó mejorar a Lewis su tiempo con el neumático blando, aunque con el duro metió ocho décimas al segundo más rápido. Luego fue el mejor sí, pero a pesar de estar en una pista en la que el Mercedes debe ser dominador total, 'sólo' sacó a Alonso unas cinco décimas.



Cara de pocos amigos en el rostro de Nico Rosberg al final de la sesión. No estaba ni mucho menos feliz y su preocupación era más que evidente. Sin casi rodar en los Libres 3, sin poder probar con el coche sus sensaciones justo antes de la clasificación y viendo además cómo Lewis Hamilton no tenía intención de dejarle ver todas sus cartas. Así afronta el líder del Mundial la lucha por la pole, lucha en la que de momento él no es el máximo favorito.