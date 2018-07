Hamilton: "Si dejo pasar a Rosberg no estaría en el podio"

Impresionante carrera de Lewis Hamilton en Hungría. Si la remontada de Alemania fue espectacular, en Hungarorin ha pasado de salir desde el pit lane a terminar tercero incluso tras tocarse con los muros húngaros en la primera vuelta. De hecho, le ha recortado puntos a Rosberg en el Mundial en una prueba en la que Nico tenía la pole.

El campeón del mundo admite que fue complicado al comienzo: "Ha sido un fin de semana loco. Totalmente, unas gracias enormes al equipo, han hecho un trabajo muy bueno con las paradas y en la estrategia, el coche fantástico. Ha sido difícil, pero tenemos muchas fortalezas.Al principio, los frenos estaban muy fríos. Me fui por falta de frenos, el problema es que hemos dañado el coche al principio".

Eso sí, a pesar de que llegó a los pilotos de cabeza no pudo adelantar a Alonso: "Al final, he estado con ellos en la lucha. Él me estaba alcanzando, eran como tres segundos por vuelta. Daniel lo ha hecho fantásticamente, así que era difícil mantenerle detrás, y luego ha sido imposible pasar a Fernando".

Sobre el suceso con Nico, en el que dijo que no iba a dejar que le adelantara, fue claro: "Estaba en la misma carrera que Rosberg y naturalmente si le hubiera dejado pasar, cuando él parara y tuviera nuevas gomas me iba a pasar otra vez, dependía de él mantener la posición. Si dejo pasar a Rosberg no estaría en el podio.. Si estuviera lo suficientemente cerca como para adelantar yo no le iba a dejar la puerta abierta".

Lewis se sincera sobre los sucesos que le han pasado en estas últimas semanas: "No puedo expresar el dolor que sientes cuando tienes problemas como los que he tenido yo en las últimas carreras, y llegar al día siguiente y conseguir el equilibrio adecuado sin hacer muchos errores. Cuando estás al final tienes que empujar más y conseguir remontar. Esto demuestra lo bueno que es este coche y este equipo".

Además se alegra por el buen espectáculo que ha habido en Hungría: "Ha sido un principio de carrera bastante interesante. Es fantástico para los fans lo que hemos visto. Aquí tenemos alguno de los mejores fans, y algunos de los más cercanos a mí. No he tenido a mi familia aquí pero el apoyo es igual. He leído algunas cartas de mis fans y la verdad es que eran preciosas".

Sobre el futuro, Hamilton prefiere ser cauto: "Fue un día bastante difícil después de lo que pasó en la clasificación y no recuerdo muy bien que es lo que dije. Hemos sumado unos cuantos puntos y eso nos hace volver a estar en la lucha. Todavía quedan algunas carreras por delante, tenemos el ritmo y la habilidad y todo depende de si realmente podemos o no".