Alonso termina cuarto con Hamilton liderando un nuevo doblete Mercedes los Libres 1 de Hungría

Tras Alemania, la F1 sigue su paseo por otro país del centro de Europa. Los motores ya rugen en Hungría sobre la mítica pista de Hungaroring que a su final marcará el inicio de las vacaciones veraniegas para los pilotos. Pero lejos de pensar en el solecito y la playa, Mercedes ya ha dejado claro en los Libres 1 que ya tendrán tiempo de relajaciones y han repetido doblete, con Hamilton liderando delante de Rosberg. Alonso ha sido cuarto.

Justo tras los dos monoplazas plateados han estado los dos Ferrari, pero lo cierto es que el coche no se ha comportado ni mucho menos de forma fiable o estable. Multitud de contravolantes han tenido que realizar tanto Fernando como Raikkonen y un milagro ha sido que no haya habido ningún percance para alguno de los dos. Y es que este no es ni mucho menos un circuito que le siente como anillo al dedo a los italianos.

Curvas lentas, muchas curvas lentas. Demasiadas curvas lentas. Y ahí no está cómodo el F14 T, pero eso sí, a pesar de los problemas y de que el asfalto húngaro no debe estar hecho para el Ferrari, lo cierto es que comparando con otros rivales han salido favorecidos. No en vano, salvo a los dos Mercedes, han venido a Red Bull y a Williams en los primeros entrenamientos oficiales.

Williams se oculta

Eso sí, ya sabemos que estos Libres 1 no son ni mucho menos algo de lo que uno pueda fiarse mucho. Bottas y Massa, por ejemplo, ni siquiera han colocado sus coches entre los nueve primeros. Felipe fue el décimo, y Valtteri colocó su monoplaza en el puesto catorce. Pocos dudan de que, viendo las recientes carreras, estarán arriba, pero de momento prefieren una estrategia más consevadora.

Los Mercedes 'pasan' de esconder sus armas. Noventa minutos han servido para meter seis décimas a su rival más próximo, que fue Kimi Raikkonen. En su batalla particular, Lewis Hamilton se ha llevado el triunfo frente a Rosberg, y es que el británico tiene que pasar sí o sí al ataque para afrontar con mayor optimismo la segunda vuelta de la temporada.

Poco más de una décima entre uno y otro eso sí, y esa diferencia no es ni mucho menos excesiva. Así que habrá que esperar al siguiente envite para saber quién de los dos tiene más ventaja de cara a la clasificación y a la carrera. Hamilton ya ha demostrado que no se le da precisamente mal Hungría, y por su mente no pasa otra cosa que no sea recortar distancia para disfrutar más de sus vacaciones.