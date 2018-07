El enésimo pique entre Hamilton y Rosberg

Vuelta 51 del Gran Premio de Hungría. Ricciardo lideraba la prueba con Alonso segundo y Hamilton tercero, perseguido por su compañero Rosberg. El líder del Mundial, con gomas nuevas, tiene que parar una vez más.

Hamilton: "Si le hubiera dejado pasar hubiera llegado después a mi posición y me hubiera adelantado

Es entonces cuando la escudería Mercedes pide al británico que se deje adelantar por su compañero de equipo, pero Lewis se niega en redondo: "Primero que se acerque y luego ya me pasará", desafiaba el campeón con McLaren en 2008.

Hamilton desobedeció las órdenes de equipo y, probablemente, gracias a eso logró un podio que le valió conseguir tres puntos más que Rosberg. En ese momento Hamilton iba con neumáticos duros y Nico con blandos, pero los cronos del alemán no parecían lo suficientemente buenos parar pasar a su compañero.



De hecho, ni siquiera en Mercedes lo tenían claro: "Tenemos que sentarnos, discutir y analizar el momento en que se le pidió a Lewis dejar pasar a Nico pero, como siempre, vamos a hacer esto con calma y trabajar en cualquier confusión o malentendido", dijo Toto Wolff tras la carrera. El propio Niki Lauda asegura que él también habría hecho caso omiso de esa orden.



Hamilton tenía claro que las órdenes de Mercedes constituyeron "una petición extraña" y opina que hizo lo correcto: "Si le hubiera dejado pasar hubiera llegado después a mi posición y me hubiera adelantado. Fue muy sorprendente para mí que el equipo me pidiera eso".



Para Lewis, aunque ambos pilotos llevaban estrategias diferentes, en ese momento eran rivales en pista. El tiempo le dio la razón: al final llegaron tan pegados que, de haberle dejado pasar, probablemente el podio de Hamilton hubiera sido para Nico. "Yo no corro para Rosberg, corro para mí. Si le hubiera dejado pasar, habría comprometido mi carrera", zanja el británico.

"Me dijeron que me dejaría pasar"

Nico Rosberg prefirió pasar del tema y remitirse al equipo, con el que asegura tener una conversación pendiente para ver si le perjudicó o no la desobediencia de Hamilton: "El equipo me dijo que me dejaría pasar, no sé qué ha pasado pero sigo líder del Campeonato".



El líder del Mundial salía desde la pole y Lewis Hamilton último y desde el pit lane, pero el británico acabó por delante y el Mundial sigue en un pañuelo. Uno se había visto perjudicado por el primer 'safety car' tras el accidente de Ericsson; el otro venía de una remontada maravillosa desde los talleres. Lewis ha ganado 48 posiciones en las últimas dos pruebas.

Ambos están ahora separados por apenas 11 puntos en este parón veraniego después un nuevo episodio de la lucha que mantienen ambos por el título mundial. Spa será la próxima parada de esta pelea apasionante.