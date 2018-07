Paseo de Hamilton en los Libres 2 de España con Alonso cuarto

En una pista Red Bull el equipo Mercedes está demostrando ser infinitamente superior al resto. Las flechas plateadas están de camino a otra nueva exhibición que viendo lo visto en los Libres 2 del GP de España promete ser clara. Lewis Hamilton ha marcado el mejor crono gracias a su 1:25.524 seguido de Nico Rosberg y de Daniel Ricciardo, al que ha dejado a casi un segundo.

Fernando Alonso ha sido cuarto, un puesto que de mantenerlo le permitirá salir arriba en la parrilla española. El asturiano se ha mantenido constante en sus tiempos y ha rondado en cada giro la posición en la que finalmente ha acabado en la tabla de tiempos. El Ferrari parece ser más regular en España que en anteriores grandes premios, y eso se ve porque Kimi Raikkonen ha terminado quinto y a poco más de dos décimas del bicampeón.

Ricciardo toma el relevo

Alonso ha mejorado además un total de nueve décimas con la goma media, pero no ha sido suficiente para ser 'el primero del resto', como sí lo es en el Mundial. Ese honor ha sido para Daniel Ricciardo, que ha tenido un doble trabajo debido a que Sebastian Vettel no ha podido rodar ni un solo giro en los Libres 2 del GP de España. Los problemas vistos en la primera sesión han sido demasiado importates como para ser solucionados en el intermedio entre entrenamientos.

Así que la responsabilidad ha sido para el piloto australiano, un piloto que está creciendo a pasos agigantados con cada carrera que corre co nel RB10. De no ser por las sanciones Daniel estaría viviendo en una posición soñada en el Mundial, pero la realidad que vive tampoco está mal. Y es que en su primer año con los de las bebidas energéticas le está dando un soberano repaso a todo un tetracampeón, al menos en las pruebas que llevamos disputadas.

Mercedes, inalcanzable

Pero para repaso el de Mercedes. Su dominio no parece tener fin y su límite es todavía desconocido. En un circuito que no es ni mucho menos de motor, los plateados están demostrando que su chasis no es de madera y que en aerodinámica también han hecho un gran trabajo. Ya no sólo se conforman con ganar, sino que los mazazos que dan sobre la mesa no tienen respuesta alguna.

Ya lo hacen hasta en las primeras sesiones de Libres, en las que parecía que permanecían a la espera rodando y probando con más gasolina. Ya es casi por inercia. Ya es porque son tan rápidos que ni miden su velocidad. Hamilton ha sido el mejor, lo ha sido seguido de Rosberg, y ha dejado al tercero, Ricciardo, a casi un segundo... una distancia inalcanzable por más mejoras que se lleven en un monoplaza.

Así que España se prepara para vivir un nuevo show de plata sobre un circuito en este 2014, salvo fallo mecánico eso sí. Eso es lo único que parece poder parar a los Mercedes este año, porque salvo revolución en Ferrari o en Red Bull tanto los rojos como los violetas ven muy lejos a los de plata. Su silueta cada vez se pierde más en el horizonte.