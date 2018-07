Ferrari, doblado y resignado en Montmeló

El Mercedes W05 ya es uno de los monoplazas más hegemónicos en la historia de la Fórmula 1: en cinco carreras acumula cinco triunfos, las mismas poles y cuatro vueltas rápidas. Además, Hamilton y Rosberg han liderado el cien por cien de las vueltas: 224 Hamilton y 66 Rosberg. En Montmeló vimos la magnitud real del potencial de las flechas plateadas: cuatro dobletes en apenas cinco pruebas.

Alonso quedó a 87 segundos del vencedor de Hamilton

"Pueden ganar todas las carreras si se lo proponen", dijo Fernando Alonso tras el cuarto triunfo consecutivo de Lewis Hamilton. "Nunca imaginé tener 50 segundos de ventaja sobre Red Bull en una carrera", apostillaba el británico de Mercedes tras convertirse en el nuevo líder del Mundial. Hamilton dobló al Ferrari de Raikkonen y estuvo a punto de hacer lo propio con Alonso; sólo seis coches se libraron en Montmeló.

A este paso el W05 Hybrid va camino de arrasar esta temporada: su poderío sólo peligra en circuitos como Singapur o Mónaco, donde apenas hay rectas y el motor Mercedes apenas cuenta. Sin embargo, en Ferrari no se mostraron sorprendidos de quedar doblados en España y Alonso insiste en que no espera grandes mejoras. Fernando quedó a 87 segundos del vencedor de la prueba.



"No es una sorpresa salir sextos o séptimos", anunció a los cuatro vientos el español tras la clasificación del sábado. El mensaje institucional es parecido: "La distancia con respecto a los líderes no es, ciertamente, ninguna sorpresa, y no va a desanimarnos de cara al trabajo que tenemos por delante para mejorar nuestro coche", dijo Pat Fry después de que Alonso terminara sexto y Raikkonen séptimo el domingo.

No esperan una revolución en el F14 T

En 2011 Aldo Costa, diseñador de Ferrari, abandonó el equipo después de que el monoplaza rojo acabara doblado por Red Bull precisamente en Montmeló. Esta temporada ya ha caído Domenicali y no parece que el futuro sea alentador: "De aquí a dos semanas viene Mónaco. Luego se vende que vamos a llevar una revolución en el coche, quedamos octavos y es otra decepción".



Fernando anuncia más bien "pequeños cambios de forma constante". El podio de Shanghái no fue sino un espejismo, pero aun así Alonso marcha tercero en el Mundial de Pilotos. El asturiano sigue siendo el primero del resto, pero Red Bull parece que está solucionando sus problemas y Sebastian Vettel está a sólo cuatro puntos de Fernando en la general.