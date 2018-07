Hamilton: "Rosberg ha corrido muy bien pero al final he podido atraparlo"

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ha asegurado, después de lograr la 'pole' del Gran Premio de España de F1, que las mejoras en su monoplaza han sido "buenas" y se ha mostrado "contento" con vistas a las posibilidades de victoria en la carrera de mañana.

El piloto de la escudería alemana ha logrado el mejor tiempo (1:25:232) en la Q3, cuatro décimas más que su compañero de equipo y líder del campeonato, Nico Rosberg, mientras que el australiano de Red Bull, Daniel Ricciardo, ha terminado en la tercera posición. "Ha sido un día duro. Nico (Rosberg) ha corrido muy bien en las tres calificaciones, pero al final he podido atraparlo", ha explicado Hamilton, quien en Barcelona ha sumado la cuarta 'pole position' de la temporada.

El piloto británico ha agradecido al equipo por los cambios efectuados en el primer gran premio europeo del año: "Este fin de semana he podido ver las mejoras del monoplaza y le agradezco al equipo porque los cambios han sido buenos". Sin embargo, se ha quejado de la condiciones de la pista -"eran muy duras", ha argumentado-, y ha explicado que durante la noche se han realizado un par de cambios en la tracción que ha provocado que durante las tandas de calificación el coche no haya sido tan "consistente" como en la jornada de ayer, en la que también fue el más rápido de la parrilla.

"Ayer tuve un buen día y esta noche hemos hecho un par de cambios. Las condiciones de pista no fueron las mejores y hoy el coche ha sido algo inconsistente. En la Q1 he estado casi un segundo por debajo de Nico (Rosberg), pero finalmente en la Q3 he podido hacerlo mejor", ha señalado. Con vistas a la carrera de mañana, Hamilton, que ha ganado los tres últimos grandes premios, confía en "hacer lo máximo posible para sumar puntos para el equipo", ha concluido.