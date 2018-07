Ricciardo, sobre el veredicto de la FIA: "Ya lo he superado, tengo que ponerme al día"

Daniel Ricciardo ha hablado en la sala de prensa de la FIA sobre el veredicto del Tribunal de Apelación en cuanto a su descalificación del GP de Australia: "Obviamente estoy un poco decepcionado, pero al mismo tiempo ya lo he superado. Creo que el domingo por la noche en Melbourne el daño ya estaba hecho".



"No esperaba mucho de la apelación. Ahora estoy en Shanghái y eso es todo. Ya no hay peros, tengo 12 puntos y solo tengo que ponerme el día", apostilla el piloto australiano de Red Bull.